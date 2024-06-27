縣議員被砍斷動脈！老婆為「分局長專用機」嗆：換一把大的把你殺死

記者柯政誟、戴若涵／花蓮報導

花蓮縣無黨籍縣議員林源富27日指控，花蓮縣吉安分局長吳思翰與老婆曖昧，老婆更因他沒收與吳思翰的專用機而不給碰，甚至持刀砍斷他動脈，動手前兩天曾說「要換一把銳利一點的」當時他以為妻子是開玩笑的，沒想到妻子真的動手，讓他忍不住在議會上自揭傷疤，怒控分局長「誘拐人妻」。

▲花蓮縣議員林源富指控吉安分局長吳思翰誘拐人妻。（圖／翻攝自花蓮縣警局、記者柯政誟翻攝）

林源富27日突然在議會上自爆，19日晚上9時45分左右跑他完行程回家，想看看老婆、小孩回家了沒，想給老婆一個抱抱，沒想到老婆突然拿出一把刀，當場砍斷他的左手動脈，讓他大量失血3、4千CC，倒臥血泊之中昏迷，所幸女兒及時報案，經搶救過後撿回一命。

林源富表示，先前妻子赴上海旅遊，回家後他協助收拾行李，突然掉出一支手機，裡頭聯絡人只有吳姓分局長，讓他大受打擊，氣憤打了妻子手臂好幾下，隔天妻子還向他說，「都幾歲了，老夫老妻還吃醋，你愛打就打吧，不要打我的臉就好了」，但之後卻傳出他會家暴妻子的傳言。

林源富指出，事後他決定要保管妻子那支與吳姓分局長聯繫用的專用機，「哪知道只是不讓她講電話，她竟然不讓我碰她了，還氣到2天前跟我預約說，這把水果刀太短了，換一把大的、銳利一點的，才可以把你殺死」。

林源富原以為妻子是在開玩笑，沒想到妻子為了第三者竟然氣到動刀，氣憤表示「這樣值得嗎？」，也怒控吳姓分局長「誘拐人妻」。