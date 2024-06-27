自爆鄉代老婆不倫分局長！花蓮議員被妻斬手　噴血4000cc昏迷

記者黃彥傑、劉人豪／花蓮報導

花蓮縣無黨籍縣議員林源富，今（27）日指出，花蓮縣吉安分局分局長吳思翰與他老婆搞曖昧，不僅有專屬手機，還天天聊天傳照片，他19日回家跟老婆討抱抱，竟被老婆用刀砍傷，噴血3、4000CC昏迷。並表示已經報案進入司法程序。

▲林源富自爆遭老婆砍傷。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

林源富左手包著三角巾，在臨時會中指出，6月19日跑完行程回家，大約晚上9點45分，跟老婆說回來了要給她抱抱，突然老婆拿出一把刀往他砍，中間沒有爭執，也不知道為什麼，左手動脈被砍斷，大量噴血3、4000CC，倒在血泊中，幸好女兒打電話報警，當下他就昏迷，第二天才知道被砍，動手術5個小時，輸血輸了5袋，醫生還說再慢半個小時手就廢掉了。

林源富表示，事後竟然沒有媒體報導，甚至外傳是他家暴老婆，「怎麼會傳成這樣呢？說我天天打老婆」，他相當愛老婆，怎麼會天天打老婆。6月19日他昏迷躺在醫院，結果老婆拿6月1日的驗傷單說被家暴，派出所還跟老婆說妳砍人怎麼會說被家暴，分局長還協助妻子做筆錄，幫忙申請保護令，還關心保護令進度，批吳思翰，「關心對象錯了吧」。

林源富批評，老婆去上海回來後，幫忙老婆拿包包，結果發現裡面多一隻手機，裡面聯絡人一個，就是吳思翰，LINE的聯絡人也是只有一個吳思翰，質問老婆後她也坦承是分局長，「妳為什麼私底下有一隻手機，跟他是專線聯絡的，妳不是答應我不再聯絡了嗎」，老婆還說只是講電話、傳照片，根本沒有什麼。

林源富說，當時他就打老婆左手臂，隔天老婆還說老夫老妻幹嘛吃醋，批評「交朋友大大方方講電話不行嗎，為什麼私底下搞小動作」，說吳思翰還會傳「你、可以見面嗎?可以傳生活照嗎，什麼時候可以去走走」，讓他相當生氣，老婆還希望他不要對外講，說會影響吳思翰的仕途，怒批「太誇張了」。

林源富指出，為保障權益與自身安全，6月26日下午3時，已到花蓮刑大製作筆錄，全案已進入司法程序，靜待司法裁決。