老婆被「小10歲鮮肉分局長」撩走！議員爆：天天熱線還傳訊想你

▲花蓮縣議員林源富(左)，分局長吳思翰(右)。（圖／翻攝縣議會直播、花蓮縣警局）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮縣議員林源富今(27日)上午議程時突然自爆，指控花蓮縣吉安分局分局長吳思翰「誘拐人妻」，且對象還是林源富的妻子、新城鄉代會主席陳秀玲，2人不但有一支專屬手機，還天天熱線到半夜12點，妻子甚至為了此事持刀將他砍傷，氣得林源富痛批比妻子小了10歲的「小鮮肉分局長」吳思翰，「你在幹什麼！」

林源富在縣議會自爆，19日當天一如往常跑完行程回到家，晚上大概9點45分，看看小孩、老婆回家沒，還跟老婆討抱抱，未料老婆竟持刀砍向他，導致左手動脈被砍斷、當場噴血3、4000cc，倒在血泊中，還是女兒幫忙撥119，當天半夜被送到慈濟，緊急手術5個小時，輸血5袋，才保住一命。

林源富表示，日前在老婆的隨身行李裡面發現一支陌生手機，好奇打開檢視，發現聯絡人只有一位，就是吳思翰，痛斥「他(吳思翰)小妳(妻子)10歲，回到家睡不著，傳訊息『想妳』、『可以見面嗎？』『什麼時候出去走走？』這樣撩妹就撩到就心花怒放？老婆還懇求我不要讓別人知道，會影響她的仕途，說如果我說出去，她會承認是她在追吳思翰，太誇張了吧！」

林源富氣得沒收老婆手機不讓她講電話，孰料妻子竟發脾氣，甚至還持刀砍傷他，險些喪命，「老婆你為了第三者，不讓你講電話，這樣值得嗎？人家晚上睡不著，撩妹而已，你在想什麼？」

對此，花蓮縣警局指出，警方於6月2日14時許接獲林源富檢舉本局吉安分局長與他太太交往密切，以致家庭夫妻失和，衍生家庭暴力乙案，隨即召開風紀會議，指派刑大、婦幼隊專人接辦吉安分局承辦的林議員6月19日的家暴、刑事案件，並於6月26日15時完成林員的刑事提告後，彙整卷資報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

有關吳分局長涉及風紀部分，本局已針對林議員所提供的相關檢舉內容，調閱相關事證、進行風紀案件調查，初步了解，有非公務聯繋及交往密切情形，本局將秉持勿枉勿縱的決心，審慎調查、詳加查證，若有不當男女交往或言行惹議情事，將依規定懲處並追究相關責任，決不寬貸。