吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險：很多人都做過

▲西瓜是許多人夏天必吃的水果，但買回家的西瓜要做好前置處理，以免感染細菌。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

酷熱的天氣，冰涼又香甜的西瓜最能消暑，但吃西瓜竟可能不知不覺感染細菌？！林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾分享案例，有一位獨居老人直接拿湯匙挖西瓜食用卻沒吃完又放回冰箱，重複數次後導致細菌繁殖，最後竟感染李斯特菌誘發敗血症而身亡。

用湯匙挖西瓜來吃，想必很多人都這樣做過，但譚敦慈提醒，因為口水中有細菌，再加上食用時室溫較高，因此細菌滋生較快，所以不建議用湯匙挖來吃，最好在吃西瓜前先切成小塊分盒冷藏保存，才能避免細菌汙染。

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另外，許多人會購買已經切好、覆蓋保鮮膜的現切西瓜，但譚敦慈提醒西瓜蓋保鮮膜表面容易長細菌，所以建議先將接觸保鮮膜的果肉削去，接著再切塊、放保鮮盒冷藏保存。

若購買的是整顆的西瓜，農委會建議觀察以下6特徵，包括表面光滑完整、顏色青綠明亮、花紋清晰鮮明、果梗呈現捲曲狀、瓜蒂些微凹陷、拍打聲音清脆響亮，就能挑選到好吃的西瓜。

西瓜好吃之餘也要當心過量，因為西瓜屬於高糖度水果，吃太多會增加肥胖、脂肪肝等風險。每天應控制在2份以內，所謂的1份大約是棒球般大小，或是一般飯碗約8分滿左右，也盡量避免喝太多「西瓜汁」，因為市售果汁含糖量高，也更容易造成血糖飆高。

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