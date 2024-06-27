　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險：很多人都做過

（示意圖／翻攝自pixabay）

▲西瓜是許多人夏天必吃的水果，但買回家的西瓜要做好前置處理，以免感染細菌。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

酷熱的天氣，冰涼又香甜的西瓜最能消暑，但吃西瓜竟可能不知不覺感染細菌？！林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾分享案例，有一位獨居老人直接拿湯匙挖西瓜食用卻沒吃完又放回冰箱，重複數次後導致細菌繁殖，最後竟感染李斯特菌誘發敗血症而身亡。

用湯匙挖西瓜來吃，想必很多人都這樣做過，但譚敦慈提醒，因為口水中有細菌，再加上食用時室溫較高，因此細菌滋生較快，所以不建議用湯匙挖來吃，最好在吃西瓜前先切成小塊分盒冷藏保存，才能避免細菌汙染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，許多人會購買已經切好、覆蓋保鮮膜的現切西瓜，但譚敦慈提醒西瓜蓋保鮮膜表面容易長細菌，所以建議先將接觸保鮮膜的果肉削去，接著再切塊、放保鮮盒冷藏保存。

若購買的是整顆的西瓜，農委會建議觀察以下6特徵，包括表面光滑完整、顏色青綠明亮、花紋清晰鮮明、果梗呈現捲曲狀、瓜蒂些微凹陷、拍打聲音清脆響亮，就能挑選到好吃的西瓜。

西瓜好吃之餘也要當心過量，因為西瓜屬於高糖度水果，吃太多會增加肥胖、脂肪肝等風險。每天應控制在2份以內，所謂的1份大約是棒球般大小，或是一般飯碗約8分滿左右，也盡量避免喝太多「西瓜汁」，因為市售果汁含糖量高，也更容易造成血糖飆高。

延伸閱讀
店家公告「冰淇淋加進火鍋」加收60元！　引全場熱議：暑假到了
巨蛇「處男產子」生下14條小蛇　爬蟲專家驚呆：養蛇50年從沒看過
高考釘子戶又落榜！金榜不題名28次「心情爛透了」歎：都沒happy過

ET快訊
快訊／赴陸旅遊警示燈號　確定調升「橙色」
快訊／台中怪手斗勺撞破腦袋！　闆娘當場慘死
四箭齊發！執政黨接力「反國會擴權」　一張圖看釋憲理由
獨／當詐團人頭「27人提告竟判無罪」　檢察官炸鍋了
比基尼妹環繞！高雄3教師嗨到脫褲　「超淫評審」畫面曝光
「2樓你會有報應！」寵物店老闆身亡　律師：不要太相信人性
寵物店老闆輕生亡　2F屋主怒控「顛倒是非」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學起來！日業者曝「保冷袋」使用小技巧　保冷效果倍數提升

3月曾幫老闆調解「除鄰居同意外沒解法」！議員嘆：前晚還遛狗

台東熱氣球嘉年華將登場　台鐵增停鹿野站、7／15加開2列次

新冠疫情燒！衛福部長邱泰源親上火線開記者會　再教育用藥處置

曾助寵物店老闆「民事角度有解」！黑心律師1個月前喊：望好報

「2樓你會有報應！」寵物店老闆身亡　巴毛律師勸：不要太相信人性

吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險：很多人都做過

被迫停業慘虧半年！寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」

搶打Novavax疫苗！北市剩750劑「本周打完」　台大醫院已沒得約

環境部揭「15種不建議樹種清單」防空污　林業署：公告太倉促

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

學起來！日業者曝「保冷袋」使用小技巧　保冷效果倍數提升

3月曾幫老闆調解「除鄰居同意外沒解法」！議員嘆：前晚還遛狗

台東熱氣球嘉年華將登場　台鐵增停鹿野站、7／15加開2列次

新冠疫情燒！衛福部長邱泰源親上火線開記者會　再教育用藥處置

曾助寵物店老闆「民事角度有解」！黑心律師1個月前喊：望好報

「2樓你會有報應！」寵物店老闆身亡　巴毛律師勸：不要太相信人性

吃西瓜致敗血症亡！譚敦慈曝「1舉動」很危險：很多人都做過

被迫停業慘虧半年！寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」

搶打Novavax疫苗！北市剩750劑「本周打完」　台大醫院已沒得約

環境部揭「15種不建議樹種清單」防空污　林業署：公告太倉促

超思蛋成國會調查首案？黃國昌認同　憂中央拖延「接下來的路很辛苦」

無業男公園菜刀隨機砍人「狂砍2女再自殘」　殺人未遂判4年半

FUN暑假戲水樂　竹市府前廣場噴水設施6月29日開放

博客來實體店遇同門競爭　統一羅智先：蔦屋只是剛好有些書

韓擬推「人臉辨識進場」防演唱會黃牛！　網友大反彈：這是個人隱私

台南汽機車路口相撞　騎士摔進路邊旁車底送醫不治

辭竹科300萬年薪！他「甘願少賺100萬」赴日工作：這3點狂勝台灣

樂觀看待職籃整併　曾文鼎：盼開會時能邀請球員工會一起

赴陸旅遊警示燈號確定調升「橙色」　美國去年已3級旅遊警示

學起來！日業者曝「保冷袋」使用小技巧　保冷效果倍數提升

生活熱門新聞

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

38度高溫！高雄驚見「藏鏡人」包緊緊打掃　網喊想買　

女想約砲！男友點頭「我在旁邊看」

專家揭鮭魚1烹煮法犯大忌：營養流失且致癌

「沒有最熱、只有更熱！」　今再飆極端高溫

40歲男70萬「娶18歲越南妻」　兩派吵翻：買生育工具

寵物店老闆身亡　巴毛律師勸：別太相信人性

「2種服飾」超流行！胸部大卻無法穿

領隊「爽買馬卡龍」丟包4團員　蜜月遊歐一堆行程作廢

更多熱門

相關新聞

2日本AV女優公開包包內容物！

2日本AV女優公開包包內容物！

長相甜美的日本AV女優円井萌華與彌生美月，日前為了八月份的台北國際成人展，提前抵達台灣為活動暖身，並與粉絲進行了一場小型的見面會；在接受時報周刊CTWANT獨家專訪時，也分享了美女的包包裡究竟裝了什麼？結果發現兩人都非常珍惜粉絲送她們的禮物，不管是在日本還是出國工作旅遊，一定會隨身攜帶幾樣，讓她們提醒自己要時時感謝粉絲們的愛。

漏看停車場1規定！ 停車費「780變3萬9」

漏看停車場1規定！ 停車費「780變3萬9」

衛福部爆派系角力！　內幕曝光

衛福部爆派系角力！　內幕曝光

女想約砲！男友點頭「我在旁邊看」

女想約砲！男友點頭「我在旁邊看」

調查官內線交易放空賺1222元　遭判刑1年半

調查官內線交易放空賺1222元　遭判刑1年半

關鍵字：

譚敦慈西瓜敗血症周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

孫安佐爆登成人平台直播！

最會「溺愛孩子」星座Top 3

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面