88歲榮民想念彰化榮家　埔榮護家助他「返家」圓夢

▲中榮埔里分院護理之家助葉姓老榮民返回彰化榮家圓夢。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

高齡88歲的外省籍單身榮民葉姓老翁，先前因身體狀況和疾病因素，6年內先後入住安養於彰化榮家、轉至台中榮總埔里分院護理之家安置療養；不過因葉翁已認定榮家是自己的家、長期想家，在埔榮護家與彰化榮家雙方團隊評估身體健康允許後，協助安排一趟「返家之旅」，完成葉翁的心願。

埔榮醫院指出，葉翁祖籍浙江省定海縣，民國38年隨國民政府遷台、48年退伍定居新竹縣竹東鎮，平常生活簡單樸實，因漸年老體衰多病，於105年10月轉往彰化榮家安養、111年10月又經退輔會「金字塔三級整合計畫」，轉至該院並入住該院護家。

不過在埔榮護家期間，葉翁每天都叨唸掛念著榮家，逢人便訴說著在榮家生活的點點滴滴，一心一意想返回他曾經的家；護家工作團隊因此勤加鼓勵、安慰協助，葉翁每天積極復健療養，歷經許多困難與波折，現在已可以自主站起身、透過輔具慢慢走路，也得已由彰化榮家及埔榮護家協助，重新踏上彰化榮家的土地，開心激動的心情溢於言表，也與昔日同房的老朋友們盡情地寒暄、歡笑歌唱，分享快樂回憶。

彰化榮家也特別安排工作人員及住民一起給予葉翁見證祝福，葉翁非常感謝彰化榮家昔日的照顧，也非常感謝埔榮護理之家這一年半來完善的醫療照護與支持，在沮喪時給予關懷與鼓勵，表示未來會持續努力復健，期望可以再次回到他「永遠的家」。