男住護理之家「想吐被硬餵食」竟活活噎死　慘忍畫面曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名53歲孫姓男子入住梓官區一間護理之家，但卻在外籍照服員餵食時，疑似活活噎死，家屬調閱監視器後質疑後續救護SOP有問題。事發當時的影像曝光，可見孫男噎到後，坐在床上已經沒有動靜，照服員發現異狀趕緊找來護理師，但2人僅忙著抽痰，沒有做哈姆立克法急救。至於孫男死因尚由檢警釐清中。

▲高雄男子入住護理之家，竟活活噎死，家屬控醫療疏失。（圖／民眾提供）

孫男家屬控訴，今年3月25日替哥哥申請長照喘息住宿式服務，入住梓官區公館路一間護理之家，原本4月17日就要將他接回家，未料竟在4月16日收到哥哥死訊。

▲▼高雄男入住護理之家遭噎死，照服員、護理師發現異狀趕緊抽痰。（圖／家屬提供）

根據曝光的監視器畫面，當時外籍照服員先幫孫男抽痰，之後開始餵食，過程中孫男出現2次想吐的表情，但照服員還是繼續餵食，直到他已經噎到頭往上仰，才驚覺出事去通知護理師。

結果護理師到場後，並沒有對孫男使用哈姆立克法急救，與照服員2人忙著抽痰，但孫男躺在床上已沒有了動靜。家屬質疑，且護理之家當下沒有及時撥打119將哥哥送醫，而且哥哥雖是中度精神疾病，但是並不會攻擊人，但仍將他強制約束，出事了也不鬆綁，導致他最後不幸斷氣身亡。

▲家屬質疑護理之家急救流程疏失，導致哥哥遭噎死。（圖／民眾提供）

警方表示，該案已由鑑識人員到場採證，並通知該護理之家護理師及看護到案說明，全案檢察官偵辦中，待法醫檢驗結果再認定照服員、護理人員或負責人有無疏失責任。

高雄市衛生局獲報後也展開調查，發現照顧服務員有抽痰行為事證明確，已違反護理人員法未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，最高裁罰新台幣15萬元以下罰金，並處3年以下有期徒刑，相關事證含違規行為監視器畫面均已主動移送司法單位偵辦。

另外，該機構與衛生局簽訂機構喘息服務契約，衛生局已依服務契約第19條中止特約。而機構未善盡督導之責，已違反護理人員法第31-1條規定，最高裁罰新台幣30萬元以下罰鍰。