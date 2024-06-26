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超商茶葉蛋今起降價！「單顆9元有找」快買來吃

▲▼萊爾富茶葉蛋、盒裝蛋。（圖／記者周姈姈攝）

▲萊爾富茶葉蛋今起降價，單顆最便宜只要8.8元爽吃。（圖／記者周姈姈攝）

記者周姈姈／綜合報導

今天就買來吃！超商茶葉蛋從今（26）日起降價了，原價單顆13元的茶葉蛋，現在下殺單顆9元爽爽吃，若買越多越划算，可享茶葉蛋特惠組合「10顆88元」，等於單顆只要8.8元，趕快把握機會省荷包。

萊爾富門市自今日起至7月23日推出超划算茶葉蛋優惠，原價單顆13元的茶葉蛋，活動期間直接下殺單顆9元，現省4元，讓民眾在高通膨的壓力下，來超商就能享受「銅板價」茶葉蛋的幸福滋味。

▲▼萊爾富茶葉蛋、盒裝蛋。（圖／記者周姈姈攝）

▲買越多越划算！萊爾富門市「來送禮」推出「茶葉蛋10顆88元」，等於單顆只要8.8元。（圖／記者周姈姈攝）

不僅如此，萊爾富門市「來送禮」也在今日起至7月23日推出茶葉蛋優惠，10顆茶葉蛋特價88元，等於單顆只要8.8元，超級划算；另外，指定盒裝蛋也有優惠，今起可享單盒均一價85元（原單盒售價95元），指定品項包含AAG洗選盒蛋、金鮮蛋和大成鮮蛋。

▲▼萊爾富茶葉蛋、盒裝蛋。（圖／記者周姈姈攝）

▲萊爾富指定盒裝蛋也可享單盒均一價85元。（圖／記者周姈姈攝）

而近日天氣炎熱，體感溫度飆破40度，這時候絕對要喝冰的消暑！7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，神還原品牌人氣「鳳梨酷樂啤」韻味，自今（26）日起至7月9日限量販售清涼有勁的「臺虎鳳梨椰椰風味」，口味近似經典調酒Piña colada，搭配思樂冰獨特的細緻綿密口感，呈現冰涼甜蜜的熱帶鳳梨風味椰奶冰沙，售價特大杯45元、大杯39元、中杯30元。

▲▼7-11全新思樂冰「臺虎鳳梨椰椰風味」。（圖／7-11提供）

▲7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，將在6月26日開賣全新「臺虎鳳梨椰椰風味」。（圖／7-11提供）

7-11也祭出思樂冰一系列優惠，即日起至7月9日止，思樂冰全品項任2杯最低只要0元起；6月26日至7月9日期間每周五六日，思樂冰全品項第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取自即日起至8月31日推出思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年10月31日。

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