獨／加蛋只要5元！萬華飯糰店被讚爆　業者：不想把客人當冤大頭

▲北市萬華區一家飯糰店，加蛋只要5元被網友讚爆。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

蛋價慘跌，創近3年新低價，但仍有許多早餐店、小吃店加蛋要加20元，引發消費者反感，也有網友嘆「加蛋5元已成為歷史」。不過，位於台北市萬華區的一家飯糰店，加蛋只要加5元，就連去年蛋價高漲也沒漲價，被網友譽為佛心店家。業者受訪表示：「少賺或小賠一點沒關係，至少多賺了幾個客人。」

位於萬大路的本丸飯糰店，已經開業20多年，原本是在巷口的小攤位，1年多前才移到目前的店面，所有飯糰不論口味或用白米、紫米，一律都是45元，加蛋只要加5元，而且是兩層厚的煎蛋，價格實在，深受許多在地人喜歡。

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▲萬華區本丸飯糰加蛋只要5元，而且是兩層厚的煎蛋。（圖／業者提供）

本丸飯糰老闆王彰鴻接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，之前全台鬧蛋荒，雞蛋每箱約200顆要價1800元，等於1顆成本就要9元，當時加蛋也是加5元，他笑說「因為菜單招牌要改來改去很麻煩」，一方面也覺得撐一下就好，小賠、少賺沒關係，至少可以賺到更多客人。

王彰鴻說，現在蛋價一箱回到600多元，成本不到4元，自己從事餐飲業、也有店面租金與人事成本，「總覺得加蛋加20元，有點暴利了」，自己做生意的理念就是，寧可自己少賺、小賠，也不要讓客人覺得當了冤大頭。但他也強調，每家經營方式不同，重點是消費者對價格的接受度。