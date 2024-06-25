超商茶葉蛋降價了！「單顆9元有找」明起爽吃

▲萊爾富門市自6月26日起至7月23日推出茶葉蛋優惠，單顆只要9元。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／台北報導

茶葉蛋降價了！就有超商宣布，將在6月26日起推出超殺茶葉蛋優惠，門市原價單顆13元的茶葉蛋直接下殺9元，挑戰超商通路現售茶葉蛋最低價，且買越多越划算，一次買10顆再享特惠價88元，等於單顆只要8.8元，趕快把握便宜買。

萊爾富今（25）日重磅宣布，自6月26日零時起至7月23日止，門市原價單顆13元的茶葉蛋，活動期間直接下殺單顆9元，現省4元，讓民眾在高通膨的壓力下，來超商就能享受「銅板價」茶葉蛋的幸福滋味。

▲買越多越划算！萊爾富門市「來送禮」也將在6月26日起推出「茶葉蛋10顆88元」，等於單顆只要8.8元。（圖／記者周姈姈攝）



不僅如此，萊爾富門市「來送禮」也在6月26日零時起至7月23日推出茶葉蛋優惠，10顆茶葉蛋特價88元，等於單顆只要8.8元，超級划算；另外，指定盒裝蛋也有優惠，6月26日起可享單盒均一價85元（原單盒售價95元），指定品項包含AAG洗選盒蛋、金鮮蛋和大成鮮蛋。

▲萊爾富指定盒裝蛋自6月26日起也可享單盒均一價85元。（圖／記者周姈姈攝）



OKmart至6月26日前於OKmall雲端團購推出一系列茶葉蛋優惠，30顆318元、50顆500元，以50顆500元來算，等於單顆下殺只要10元（原價單顆13元），且此優惠可無限購買，全台門市皆可領取，還能贈送給親友一起享用；另外則是茶葉蛋兌點活動，只要憑OKpoint 500點+11元即可兌換1顆阿薩姆紅茶茶葉蛋。

▲OKmall雲端團購至6月26日前推出「茶葉蛋30顆318元、50顆500元」特惠組合。（圖／OKmart提供）