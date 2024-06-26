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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸新規懲台獨　賴清德籲朝野團結：90％台灣人恐被波及

▲▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德周一發表敞廳談話。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國日前發布懲治台獨的「22條意見」，「分裂國家」最重可判死刑。據轉述，身兼民進黨主席的總統賴清德今（26日）下午主持中執會時表示，台灣90%以上的民眾都有可能受到該法波及，關於《憲法》爭端就交給憲法法庭（指國會職權修法），希望朝野各黨團結一致面對中國打壓，這才是國人期待。

據轉述，賴清德今天在中執會談及，「22條意見」適用範圍包山包海，型態與對象都非常廣泛、不設限，包括台灣90%以上的民眾都有可能受到該法波及，所以也提醒國人，如果有去中國經商、旅遊，要注意這方面的風險。

賴清德表示，政府面對這樣的狀況，絕對是要謹慎以對，關於《憲法》爭端就交給憲法法庭，希望朝野各黨團結一致面對中國打壓，這才是國人期待。

此外，黨秘書長林右昌在黨務報告階段談及，第一階段「反濫權、護民主」宣講已經辦了超過100場，第二階段除了「國會擴權法案」之外，還會鎖定「新黨國復辟」、「反貪腐」以及近期中國頒布的懲治台獨的「22條意見」等3面向，藉此向社會大眾報告，並團結台灣，面對中國打壓。

據轉述，賴清德會中還談及，上周他宣布總統府將成立「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」、「健康台灣推動委員會」3大委員會，這3個委員會將會面對國際議題，團結民間的力量，此外，這3個委員會均是任務編組，不會有任何增加的人事或預算。

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