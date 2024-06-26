賴清德：支持民主的政黨　都無法接受與《憲法》對抗

▲總統賴清德宣布聲請釋憲。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

國會改革修法釋憲戰開打，身兼民進黨主席的總統賴清德今（26日）在中執會表示，支持民主的政黨與社會各界，都不能接受任何與憲法對抗的修法行為，對於任何破壞憲政秩序的行為也無法視而不見，總統是自由民主憲政的守護者，聲請釋憲是向國家與歷史負責，「無論結果為何，朝野都必須尊重且接受」。

民進黨中執會今天下午邀請政治大學法學院副教授林佳和以「2024國會擴權法案聲請憲法法庭裁判之研析」為題進行專案報告，據轉述，林佳和會中指出，此次修法涉及人民基本權益、機關權力自我擴張、程序瑕疵，根據過去幾次釋憲，大法官對於這3點特別敏感，且由於社會高度關注此案，大法官裁定暫時處分的機會是有的，也應該不會裁定不受理。

據轉述，賴清德會中聽取報告後表示，自己周一宣布將向憲法法庭，聲請釋憲以及暫時處分，同時行政院、監察院、民進黨立法院黨團成員也都會申請大法官釋憲，這麼多憲政機關都向大法官聲請釋憲，為的就是捍衛台灣民主價值不被侵權的法案破壞，在憲政體制內解決憲政爭議，並不如在野黨所指稱的是毀憲亂政或反民主。

賴清德強調，「我們反對國會擴權，不是反對國會改革」，民進黨一路走來，都堅持打造透明開放、民主永續的國會，至今態度沒有改變、意志更加堅定；民進黨支持國會合理改革，但反對以改革之名，罔顧憲政秩序、民主原則，行擴權之實的立法院修法。

賴清德說，此次國民黨與民眾黨聯手修改的國會擴權法案，不但有違憲之虞，更破壞了民主國家的權力分立、監督制衡、人民基本權利保障、法律明確性等原則，這些都對我國憲政制度構成挑戰。

賴清德指出，《憲法》是國家的根本大法，是維繫國家政府運作最核心的要素，支持民主的政黨與社會各界，都不能接受任何與憲法對抗的修法行為，對於任何破壞憲政秩序的行為也無法視而不見，「總統是自由民主憲政的守護者，我做出聲請釋憲的決定，是要透過憲法法庭的裁判，確認這次修法的合憲性和正當性，這是向國家負責、向歷史負責，也才不辜負全民所託」。

賴清德表示，憲法法庭是維護憲政秩序、保障公民權利的最高司法機關，民進黨相信釋憲審理過程當中的辯論將會讓台灣民主社會更加成熟。他說，未來憲法法庭的結果，無論結果為何，朝野都必須尊重且接受，希望社會大眾都能夠支持，也希望全體黨公職，都能秉持尊重憲法法庭裁判的原則，持續深化台灣的民主。