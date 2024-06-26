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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸「懲治台獨22條」　羅文嘉：小心為上「有幾條充滿不確定」

▲▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸21日公布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》22條，最重可判處死刑，並依法終身追責。對此，海基會秘書長羅文嘉26日表示，國人還是要小心為上，其中有幾個意見充滿不確定性，「赴陸注意人身安全，若沒必要可以多多評估是不是要去。」

羅文嘉26日下午親自主持海基會背景說明會，他提到，大陸公布這22條意見，總統府與陸委會已清楚說明立場，海基會的立場也一致，「中華人民共和國對我們不具司法管轄權，他們任何的法律規範對國人也沒有拘束力。」

羅文嘉說，他們希望兩岸能夠透過正常的交流，健康有序的對話來解決雙方的歧異，促進理解，這是他們的工作方向與目標，但類似22條意見這一種方式，是一種威脅恐嚇，對於兩岸正向交流不僅沒有幫助，還會有傷害。

羅文嘉指出，交流過程中，一定有不少國人要赴大陸，不管是唸書、就學，經商還是旅遊，在交流的軌道上，這些事情每天在進行，期盼是越來越熱烈，越來越正向，可是國人到大陸去，面對這22條意見還是要小心為上，「雖然不具司法管轄權，但是其中有幾個意見其實充滿不確定性。」

羅文嘉強調，希望國人能夠注意自己的人身安全，如果沒有必要可以評估是不是要去，如果真的要去，他們提供兩個方式做參考，第一個是陸委會的「前往中國大陸動態系統登錄」，建議大家務必登錄，「因為不小心，或者突然間親朋好友找不到你、無法聯絡上，不知道你在哪裡，這時你至少有登錄過，我們知道你的行程、你可能在哪裡，可以提供必要協助。」

羅文嘉說，第二個是海基會設有24小時緊急的專線，提供給在大陸的國人，若遇到任何問題，24小時的專人服務專線可以提供一些資訊。

羅文嘉還說，希望兩岸是能夠朝向正向的交流，通過交流對話來化解不同，來尋找相同，盡量避免用威脅恐嚇的方式，這對台灣社會只會產生反作用力，不會有正向的作用。

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