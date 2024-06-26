　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

保時捷也滯銷！中國車市內捲　汽車經銷商「虧損跑路」頻傳

▲▼保時捷Cayenne。（圖／翻攝自微博／保時捷）

▲保時捷Cayenne。（圖／翻攝自微博／保時捷）

文／中央社

中國汽車市場內捲愈演愈烈，甚至連保時捷、賓士等豪車也陷入滯銷，汽車經銷商經不起庫存壓力，被迫降價認賠殺出，導致虧損跑路頻傳。另一方面，強勢崛起的新能源車廠普遍改採直營，也嚴重擠壓經銷商生存空間。

綜合陸媒證券時報、財聯社報導，中國汽車流通協會數據顯示，今年5月，中國汽車經銷商庫存預警指數為58.2%，上升2.8個百分點，位於警戒線以上，經銷商庫存壓力較大。業界人士透露，部分經銷商的庫存深度甚至高達3個月，為車廠承擔著資金壓力與風險。

「現在市場太難了，豪華品牌也挺不住了，甚至都開始5折促銷，我們的日子更難上加難。」近日，一名四川成都的汽車經銷商吐槽說，賣車不賺錢，甚至浮虧，但若退網（關門退出銷售網路）損失更大，「現在是虧也虧不起、退也退不掉，痛苦啊」。

報導指出，今年以來，中國汽車業內捲不僅沒有緩解，反而有愈演愈烈之勢。處在產業鏈末端的汽車經銷商，特別是以銷售傳統燃油車為主的經銷商，普遍承受著銷售點分布過密、脫離實際的銷售政策、不合理的壓庫和搭售要求、盈利能力大幅降低和廠商關係緊張的壓力，在崩潰的邊緣遊走。

不久前，一直以抗風險能力強著稱的豪華品牌也遭遇了經銷商逼宮。

進入中國20多年，保時捷（Porsche）作為富裕階層身分的象徵，向來都是高溢價、不愁賣的代表，但到今年也賣不動了，虧本賣車成了保時捷必須要正視的殘酷事實。部分保時捷經銷商發起抗議和抵制，以停止進車為「武器」，要求保時捷總部給新車銷售虧損予以補貼，同時更換相關高管。

此外，賓士（Mercedes Benz）的純電動車EQ系列，也讓經銷商陷入嚴重虧損。像EQE這款人民幣47.8萬元（約新台幣230萬元）起跳的純電動車，實際售價已降到5至6折，這在賓士也是前所未見。EQE在中國上市以來，市場表現持續低迷，銷量幾乎一直徘徊在3位數。經銷商大幅降價苦不堪言，車廠和經銷商之間的矛盾日益加深。

近期，中國還傳出寶馬（BMW）、奧迪（Audi）部分車型價格大跳水，跌幅超過50%。

汽車大降價背後是難以為繼的經銷商和受傷的消費者。5月9日，多名車主在社交平台控訴，位於河南鶴壁的一家4S店突然關門，他們繳納的保證金無法退還，涉及1000名車主。

經銷商退網難，「跑路」已成社會問題。汽車經銷商投資人黃毅（化名）指出，正常經營的情況下，門市每年徘徊在虧與不虧之間，即使虧損也僅有一兩百萬元，但退網虧損可能高達上千萬元。除了上述費用，經銷商還是勞動密集型行業，一家店有幾十上百名員工，按人均年薪10萬元計算，賠償款就達到每人十數萬元甚至幾十萬元。

種種累加形成巨額款項，經銷商承受不起，最後只能選擇一跑了之。

根據中國汽車流通協會發布的調查報告，2023年完成年度銷量目標的經銷商僅占27.3%，經銷商虧損比例高達43.5%。以龍頭的中升集團為例，2023年獲利下降24.70%；永達汽車、美東汽車、新豐泰集團、百得利控股獲利更大減逾60%。

此外，目前新能源汽車品牌普遍採用的直營模式，一定程度上衝擊了傳統的經銷商模式。

業內人士指出，加上「價格戰」對汽車經銷行業產生的影響，經銷商的利潤空間被進一步壓縮，資金和營運壓力隨之增大，導致經營壓力及風險增加。車廠一股腦跟著降價、壓庫存，導致不少4S店虧錢賣車。

全國工商聯汽車經銷商商會長劉英姿昨天在中國汽車流通行業大會表示，今年以來，中國汽車產業發展保持了增長的勢頭。但以價格為主要手段的市場競爭還在延續，行業過度內捲狀態仍在加劇，廣大汽車經銷商在汽車價格倒掛、品牌銷量下滑等多種因素影響下，企業經營面臨巨大的壓力，焦慮情緒持續蔓延。

ET快訊
快訊／嗆聲出獄第一個砍導師　中捷3刀男遭續押
倒數4天！10項交通違規「將不開放檢舉」　網吵翻：大違停時代
桃園2萬戶停電逾1小時！福安變電所遭雷擊　台電緊急搶修
台中父沒錢...帶8歲女兒走7hrs回南投
獨／光頭槍手正面曝！狂轟招待所18槍　幕後驚藏2大黑幫恩怨
快訊／吊兒郎當不認罪！余天女婿求交保　裁定續押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

保時捷也滯銷！中國車市內捲　汽車經銷商「虧損跑路」頻傳

孕婦喝冰箱剩鮮奶感染「李斯特菌」　低燒腹瀉…胎兒還早產

胡錫進炒股「當韭菜」滿一年　投資70萬...虧74597元人民幣

美駐華大使指責北京「積極破壞關係」　陸外交部批不符事實

甘肅13歲少年殘忍「殺害8歲女童」　女童家屬：至今未獲任何道歉

遭母打罵恨女人！13歲少年「剖腹虐殺」鄰居8歲女童　曾想殺女同學

陸農村養老院現退院潮　經濟壓力下選擇回家

獨居男出差半月回家…一開門「自家被搬空」崩潰：鍋碗瓢盆都不剩

9600個名額！　「62萬家庭＋259萬個人」搶北京小客車購買權

養一頭牛虧2.2萬元！陸牛肉價格大跳水　養殖戶：還不如當外送員

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

保時捷也滯銷！中國車市內捲　汽車經銷商「虧損跑路」頻傳

孕婦喝冰箱剩鮮奶感染「李斯特菌」　低燒腹瀉…胎兒還早產

胡錫進炒股「當韭菜」滿一年　投資70萬...虧74597元人民幣

美駐華大使指責北京「積極破壞關係」　陸外交部批不符事實

甘肅13歲少年殘忍「殺害8歲女童」　女童家屬：至今未獲任何道歉

遭母打罵恨女人！13歲少年「剖腹虐殺」鄰居8歲女童　曾想殺女同學

陸農村養老院現退院潮　經濟壓力下選擇回家

獨居男出差半月回家…一開門「自家被搬空」崩潰：鍋碗瓢盆都不剩

9600個名額！　「62萬家庭＋259萬個人」搶北京小客車購買權

養一頭牛虧2.2萬元！陸牛肉價格大跳水　養殖戶：還不如當外送員

「縱谷大地藝術季」7月開展！6國藝術家齊聚　12件作品遍佈花東秘境

88歲榮民想念彰化榮家　埔榮護家助他「返家」圓夢

台積電今買295張庫藏股　累積執行率破8成

鄰居請吃泡麵...女昏睡遭拉進房性侵！驗出約會強暴丸

夏日消暑專案！到福隆玩水住飯店送沙灘包　時代寓所贈冰品刮刮卡

綠提7理由聲請釋憲　藍喊話大法官：捍衛民主在一念之間

快訊／嗆聲出獄第一個砍導師　中捷3刀男遭法官續押理由曝

糗了！桃園貨車卡涵洞進退不得　警call拖吊車助脫困

IKEA榴槤冰淇淋又來了　今年「3品種都有」讓行家吃好吃滿

騙烏干達留學生當奴工！中州科大副校長慘了　官員接受招待判7年

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

大陸熱門新聞

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

邁巴赫送他去考試！學霸少爺身分被挖

陸網熱搜「蘭州老街」　一搜跳出正妹性愛片

4遊客海南潛水遭丟包海中　拼死游2小時上岸

網紅瘋子哥白天還出PO影片當晚身亡！死因曝

女駕駛踩斷油門踏板　蔚來汽車：故意設計

習近平國師預言世界大戰恐爆發　美國正將戰爭引向亞太

長沙洪水猛灌地下車庫！車主棄車逃命…畫面曝

浙江暴雨　「千年古城」城牆10秒坍塌

國台辦：波特王來大陸很多次「歡迎再來」

陸老人逼讓位！拐杖撬開妹子大腿內側

新疆火焰山81℃！鞋都融化粘地面

25歲Coser遭男友虐殺！生前超愛他2人合照曝

中國人不再當凱子？高檔餐廳接連倒閉

更多熱門

相關新聞

警車撞的邁巴赫其實是475萬賓士

警車撞的邁巴赫其實是475萬賓士

周杰倫與多位藝人昨（25）日晚間於新光三越Diamond Towers出席名牌開幕活動，台北市警方在店外驅離違停車輛時，不慎撞上主辦方用來接待貴賓的租賃車，當時有傳聞指出該車為要價915萬的Mercedes-Maybach邁巴赫S560，不過經查證後，事實上該車為一般的Mercedes-Benz賓士，當年新車價為475萬。

陸新規懲台獨　賴清德：90％台灣人恐被波及

陸新規懲台獨　賴清德：90％台灣人恐被波及

220公分女姚明首登國際賽虐爆對手

220公分女姚明首登國際賽虐爆對手

警車撞900萬邁巴赫維修費曝光了

警車撞900萬邁巴赫維修費曝光了

中國新規懲治台獨　學者揭法律戰意圖

中國新規懲治台獨　學者揭法律戰意圖

關鍵字：

保時捷賓士豪車車商中國車市

讀者迴響

熱門新聞

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

快訊／00940開獎！首配0.05元　年化配息率6%

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面