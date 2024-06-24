「中華民國派也台獨」　賴清德：只有統促黨非台獨

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國台辦公布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，指稱若犯煽動分裂國家罪，最嚴重將處以死刑，引發朝野同聲批評。總統賴清德今（24日）應詢直言，在中國的眼中，不贊成統一就是台獨，換句話說，不管是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，在其眼中都是台獨，「台灣只有一個政黨不是台獨，就是統一促進黨」。

賴清德今天上午發表任內首場敞廳談話，會中媒體關注，中國國台辦日前宣布要懲戒台獨的各種形態，最重可以處以死刑，甚至包括「跨國追訴」相關行動，海外台商是否可能因而增加人身風險？

對此，賴清德說，民主不是犯罪，專制才是罪惡，中國沒有任何權力可以制裁台灣人民，只因為台灣人民的主張，中國更沒有跨域追溯台灣人民的權力。

賴清德表示，根據中國的意見，不贊成統一就是台獨，換句話說，不管是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，在中國的眼中通通都是台獨，台灣只有一個政黨不是台獨，就是統一促進黨，所以他希望朝野應該共同面對這個問題，大家團結合作。

賴清德續指，呼籲中國正視中華民國的存在，和台灣合法民選的政府交流、對話，這才是增進兩岸人民福祉的正道，如果不這樣做，台灣與中國的關係只會越來越疏遠。