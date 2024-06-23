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幕後／主張中華民國也算台獨　國安系統提醒：赴陸風險提高

▲▼ 國台辦打擊固台獨份子，釋出新法量罪規範 。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦打擊固台獨份子，釋出新法量罪規範 。（圖／記者任以芳攝）

記者陶本和／台北報導

大陸今年海峽論壇主調為「融台」，推出同城生活圈，鼓勵台灣人赴陸置產、投資；不過，大陸台辦又發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，規定分裂國家犯罪最高是死刑。對此，我國安單位觀察，整體北京當局日漸出現手腳不協調狀況；而依中共定義，僅統派除外，其他包括主張中華民國也屬台獨，這加深台灣人赴陸風險。

國安單位觀察，中國國家主席習近平日前才在法國倡議「奧運全球停火」，但5月底總統賴清德就職典禮後，隨即展開在台海周邊的軍事演習行動，同時在南海也升高跟菲律賓之間的衝突，這是近來發現的第一個不協調。

國安單位指出，第二個不協調是，「海峽論壇」今年的主調為「融台」，不再推惠台措施，而是推出「同城生活圈」、「生活圈融合」概念，鼓勵台灣人置產、投資，以台灣資本解決中國房地產、城市經濟問題，但活動卻選在ECFA優惠關稅終止生效當天開始舉辦，且經過一周時間，又宣布「制裁」台獨份子。

國安系統分析，整體北京當局原本是採取「軟的一手，硬的一手」策略，但在國際形象上，展現出來的樣態，似乎陷入軟硬無度，左手打右手的情形，這在習近平出席去年APEC後，有意調整其在國際「戰狼」形象，顯得不太協調。

國安單位指出，這次法律制裁的威嚇，可視為520總統就職典禮之後，對台施壓的套裝手段之一，目的在製造台灣人的心生恐懼，但也同時可能激怒台灣人造成反效果。

此外，國安單位也注意到，在中國的定義之下，只有「統派」除外，其他人民都是台獨份子，在北京定義下，凡是主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬的、主張台灣參與國際組織的、主張修憲的、「壓縮」統派的，或是文化面上突出差異的，舉凡所有與中共主張不同的，全部都成為台獨。

舉例而言，台辦系統鼓勵台灣退役軍警、海峽論壇參與者赴中辦理居住證、手機門號、銀行帳戶，鼓勵在中國置產，可是該法通過施行後，這些人只要不支持統派，不接受中共統治台灣，這些民眾就可能在中國國安單位監聽、監控，掌握金流，最後只因主張中華民國，就會被沒收財產甚至判刑。

因此，國安單位提醒，此法對台產生的二大影響：第一，近期退休軍警人員赴中國後被留置的情形增加，最近1年至少已有8例。這次中國的宣布，加深台灣人在中國的人身安全風險，因任何可能不符合中共標準的言行，都可能成為刑法下的對象。

第二個影響，國安單位指出，最近包括澳洲等地，都傳出中國透過海外警察局、不法公司等佈建，綁架不同政見者回中國受審，中國聲稱將跨國際「追捕」等，國人未來在海外安全，可能更需要我國政府與各國研議共同對策。

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