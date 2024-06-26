朱立倫嗆賴鬥雞　錯引憲法稱「卓榮泰不接受覆議案失敗得辭職」

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法案今（26日）生效，總統府等四個憲政機關接力聲請釋憲與暫時處分。繼賴清德總統前天提出釋憲聲請後，監察院昨天宣布基於憲法與大法官歷次解釋劃定之框架及國際人權公約意旨，決定向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。國民黨主席朱立倫出席中常會時痛批，賴清德身為總統竟如同「鬥雞」一樣，「輸了還不服氣，就要賴到底！」

朱立倫表示，家和萬事興是社會的共同期待，但總統賴清德就任至今，不但沒看到「和」這個字，還只看到「鬥」，兩岸鬥、府會鬥、朝野鬥，現在民進黨內派系搶位置也在鬥。

朱立倫批評，如果一直不斷鬥、不斷對抗，總統本身像鬥雞一樣，鬥對岸、鬥立法院、鬥在野黨，民進黨內非新潮流的也要鬥，請問什麼時候才能讓大家安定、社會和諧？一個充滿鬥的社會，國不泰、民不安，國民黨真的感到非常遺憾。

朱立倫提及，上週立法院，在野黨以62票壓倒民進黨的51票，否決行政院的覆議案，根據中華民國憲法規定，行政院必須立即接受，要不然行政院長就必須辭職，這是憲法的明文規定，沒有其它空間，如果按照其它國家，根本沒有釋憲這一途。

朱立倫提及，上週立法院，在野黨以62票壓倒民進黨的51票，否決行政院的覆議案，根據中華民國憲法規定，行政院必須立即接受，要不然行政院長就必須辭職，這是憲法的明文規定，沒有其它空間，如果按照其它國家，根本沒有釋憲這一途。（編按：《憲法增修條文》第3條已凍結原《憲法》第57條第二項規定，行政院長不需要辭職）

朱立倫表示，行政院接受後，立委依照職權行使法行使職權的時候，行政院及各機關必須依法遵守，這才是中華民國憲法，才是守護憲法的總統或行政院必須遵守的，國民黨一定根據這樣的原則，堅持捍衛中華民國憲法。

