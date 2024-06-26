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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院遞國會改革案釋憲　傅崐萁轟「違憲」：於法不合

▲▼傅崑萁 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院民進黨團今（26日）針對國會改革相關法案聲請釋憲、暫時處分，行政院最快明天提釋憲。國民黨團總召傅崐萁表示，行政院提出司法救濟是於法不合、是違憲的，當行政院提出覆議案被立法院否決後，就應該立即來實施，大法官釋憲講得很清楚。

傅崐萁中午與黨團幹部、司法及法制委員會開會討論接下來的任務編組以及要查的案件。對於監察院提釋憲，傅崐萁表示，根據釋字585號解釋，立法院當然有調查權，監察院完完全全肥貓院，只辦藍不辦綠，連前行政院發言人陳宗彥於台南市政府任職時期嫖妓都可以不受到彈劾，這樣的監察院還有存在的必要嗎？

傅崐萁說，而且陳宗彥所涉及的光電利益有91億元，已經正式起訴，台南市的官員長年龍蛇混雜，監察院視若無睹，早就應該把這些肥貓趕出，糾舉彈劾必要有公正人士來擔任，不是這些綠色肥貓。

傅崐萁呼籲總統賴清德，要了解自己是40%總統，這樣強勢壓制在野黨和民意，可能連40%都沒有了，還在往下滑落當中，媒體報導賴少了200萬票，但他認為不只200萬票，希望賴清德趕快回頭是岸，「如果賴希望自己是中華民國清廉的總統，感謝立法院查案都來不及，怎麼會來反對呢？」。

傅崐萁表示，賴清德要把台灣帶去哪裡，人民有權利知道，賴清德來做國情報告也是參選時所立下的誓言，現在又食言而肥，這樣對台灣的教育並不好，這樣的總統是否適合？請所有對抗的行動可以到此為止。

對於國會改革法案已生效，黨團討論如何？傅崐萁表示，不要每次的討論大家都蜂擁而來，而且這裡不是公共場所，一有做新的決定，一定會跟大家一五一十的報告，畢竟已經開始施行了，這是重要的時刻，「我們會把握時間，和時間賽跑」。

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