立委提議辦「國語辭典找碴活動」揪錯　教長認可：願提供獎勵

▲教育部國語辭典內容屢傳爭議，鄭英耀接受立委建議，將舉辦全民來找碴活動。圖為之前「點點點」例句惹議。（圖／翻攝教育部重編國語辭典修訂本）

記者許敏溶／台北報導

教育部國語辭典屢傳爭議，立委葉元之今（26日）在立法院質詢時建議教育部舉辦「全民來找碴」活動，找出例子不通或解釋不當就提供獎勵。教育部長鄭英耀贊成，並認為這是不錯想法，將會舉辦類似活動，讓辭典內容更完整。

教育部長鄭英耀今天出席立法院教育文化委員會「學生輔導法部分條文修正草案」詢答。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨立委葉元之在質詢時提及，教育部重編國語辭典修訂本問題非常多，像是之前有媒體人找到「點點點」，教育部網站上解釋是「刪節號，……」為口語表示法，例句出現通常用來作無法描述的情節刪略。但這樣解釋充滿性暗示，不懂為何會有這樣例子。

葉元之進一步表示，還接獲民眾陳情，國語辭對於「密西西比河」的解釋為美國中部大河，「世界最長河流」，但實際上最長河流是尼羅河。民眾向教育部陳情後，教育部回文是「要找專家研議」。

葉元之不滿說，這種問題為何還要找專家研議，「是要找尼羅河女兒來研議嗎？」事實上，只要網路Google一下或找大英百科就看的到，為何教育部還要研議。顯示教育部太官僚，才找民代陳情，結果自己一發臉書後，教育部隔天就改了，更凸顯教育部對民眾關心不當一回事。

葉元之建議教育部，應該舉辦「全民來找碴」活動，民眾若找出國語辭典中例子不通或解釋不當的內容，就提供獎勵。

教育部長鄭英耀回應，這個建議非常有建設性，是不錯想法，「我們可以來做」，因為這樣可以快速結合社會各行各領域的專業，幫忙教育部讓國語辭典內容更完整。