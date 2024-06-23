　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1008所國小「學生不滿百人」恐併校停辦　小校「做2件事」求生存

▲▼凌雲國小 。（圖／凌雲國小臉書）

▲受少子化影響，凌雲、僑智及舊寮等三所國小，113學年度起將停辦。（圖／翻攝凌雲國小臉書）

記者許敏溶／台北報導

受少子化衝擊，近10年已裁併44所國小，預估118學年國小學生數跌破百萬大關，恐讓偏鄉小校廢校或併校問題加劇。全教總呼籲，併校或停辦問題，不能僅從成本思考，應從學生最佳利益作為優先思考點。教育部表示，112學年全國小學共計有1008校學生數少於100人，其中490校學生數少於50人，將協助發展在地特色課程、混齡教學等措施，促進小型學校永續發展與經營。

全國國小校數受少子女化衝擊，例如屏東縣教審會也在4月審議通過，從113學年度起，停辦凌雲、僑智及舊寮等三所國小。而根據教育部資料，從99學年2661 所，逐年遞減到109 學年2631 所，累計減少30所，若從103至112學年度，則已裁併44所國小。另教育部統計資料，國小 1 年級學生數在3人以下校數，由99學年51所，109學年更增到161所，占比從由1.9%上升至 6.1%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，全教總理事長侯俊良認為，這句話不應該只是口號，教育是基本人權，面對少子化影響下，偏鄉學校面臨併校或停辦的問題，不能僅僅從成本考量來思考，而是要以學生最佳利益作為優先思考點。

侯俊良強調，不論是併校或停辦，都應該保障學生所獲得學習資源能夠比原本更佳，而非因為整併或者停辦而有所減損，例如：在學校整併或者停辦後，應以原有學生在轉換學習環境後所獲得的資源優於原有學習環境基本原則。

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部指出，合併或停辦學校並非唯一解決少子化方式，建議採取混齡編班或教學。（圖／記者許敏溶攝）

教育部坦言，少子化導致小校或小班增加，112學年度全國小學，共有1008校學生數少於100人，其中490校學生數少於50人。而小型學校多為偏遠學校，國教署針對偏遠學校，長期積極給予校園基礎設施、教學設備、人力編制與課程教學方面支持，並協助其發展在地特色課程、混齡教學等措施，促進小型學校永續發展與經營。

因應小型學校面對少子女化，教育部表示，合併或停辦學校並非唯一解決方式，依據去年底修正發布「公立國民小學及國民中學變更或停辦準則」規定，地方政府得鼓勵學校依偏遠地區學校教育發展條例、國小與國中混齡教學及混齡編班實施辦法相關規定，採取混齡編班或教學方式，或將學校委託私人辦理。同時限制新生或各年級學生有一人以上者均應開班，地方主管機關不得在自治法規中規定，學生不足一定人數不予成班。

ET快訊
獨／1088萬麥拉倫遭拔牌　車主曝光：警方叫我不能移
獨／少子化海嘯席捲！　國小生恐跌破百萬人
中共15共機、6共艦「三面夾台」！　火箭飛越台灣ADIZ
外送員追撞保時捷「連人帶車倒地」　網揪肇事主因：半年薪水跑了
李多慧、林襄遭前隊友出賣！「眼神渙散崩壞照」瘋傳　本尊怒了
紫外線爆表！全台「熱得早熱很久」　專家：出門需要勇氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

才說抵達！「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分　萬人看傻：是慣犯

新北教甄大開缺！2114人進國小及幼兒園複試　搶906個名額

午後3地雷雨最猛　下周三起天天高溫「感覺不舒服」

外送員追撞保時捷「連人帶車倒地」！網揪肇事主因：半年薪水跑了

紫外線爆表！全台「熱得早也熱很久」　專家：出門需要勇氣

1008所國小「學生不滿百人」恐併校停辦　小校「做2件事」求生存

台鐵周三大改點「436列車行車時刻變動」　北高拚3.6小時

獨／國小生平均年減近3萬人「創新高」　5年後跌破百萬人

「看到老人別讓座」荷蘭博愛座只讓2種人　太主動恐遭白眼

4生肖7月發了！　財運一路旺到鬼門開

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

才說抵達！「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分　萬人看傻：是慣犯

新北教甄大開缺！2114人進國小及幼兒園複試　搶906個名額

午後3地雷雨最猛　下周三起天天高溫「感覺不舒服」

外送員追撞保時捷「連人帶車倒地」！網揪肇事主因：半年薪水跑了

紫外線爆表！全台「熱得早也熱很久」　專家：出門需要勇氣

1008所國小「學生不滿百人」恐併校停辦　小校「做2件事」求生存

台鐵周三大改點「436列車行車時刻變動」　北高拚3.6小時

獨／國小生平均年減近3萬人「創新高」　5年後跌破百萬人

「看到老人別讓座」荷蘭博愛座只讓2種人　太主動恐遭白眼

4生肖7月發了！　財運一路旺到鬼門開

大雨貫穿「東、西日本」！赴日注意　京都恐下警報級大雨

國際芒果節不缺席　南化消防至天后宮防災宣導

「哪個男生被摸不舒服」酒吧老闆狂摸服務生下體　賠錢換免囚

美海軍陸戰隊將在關島設第3支「濱海作戰團」　第一島鏈抗衡中國

北極冰山融化　戰略價值升高

才說抵達！「Uber司機拉屎在褲上」要他等50分　萬人看傻：是慣犯

幕後／主張中華民國也算台獨　國安系統提醒：赴陸風險提高

獨／拒酒測麥拉倫違停　餐酒館大亨否認失聯：警方叫我不能移

桂林60年最大洪水！高鐵站泡一夜「7安檢機損壞」　員工嘆想不到

女生比較會便秘！醫揭「4大原因」嘆：先天劣勢　

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

千層蛋塔爆「代購亂象」！巢屋回應了

開診所月收30萬「女友卻待家耍廢」　他嘆不上進

25歲男存款17萬「名下擁3000萬土地」 他嘆氣：做到死也存不到

4生肖7月發了！　財運一路旺到鬼門開

「2生肖」本周運勢強運無敵

台鐵司機猛拉煞車救乘客　骨折「躺病床回7字」被大讚真英雄

小玉現身網紅弟頻道！自嘲：去吃國家飯

高鐵站務員「泛淚到燦笑」　醫貼合照溫暖故事曝

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

紫外線爆表！全台「熱得早也熱很久」　專家：出門需要勇氣

阿嬤結帳插隊　嗆年輕人不懂禮讓！他1招反擊

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

買超商涼麵　他拿1款驚「不叫涼麵」大票點頭

更多熱門

相關新聞

獨／國小生平均年減近3萬人「創新高」　5年後跌破百萬人

獨／國小生平均年減近3萬人「創新高」　5年後跌破百萬人

教育部日前公布「112至128學年各教育階段學生數預測報告」。在國小學生總數部分，預估未來16學年平均年減2.9萬人或2.8%，減幅比去年的「年減2.3萬人」大增約26%，預估5年後、118學年恐跌破百萬；以112學年仍有123.5萬名國小學生，128學年估將剩下77.9萬人，等於未來16年減少約46萬人，減幅達37%，對台灣各級學校生源問題無疑雪上加霜。

高教深耕113年經費公布　台大拿25.9億最多「佔總額近14%」

高教深耕113年經費公布　台大拿25.9億最多「佔總額近14%」

小6女童桌球夢被毀！遭色教練「摸臀熊抱30次」

小6女童桌球夢被毀！遭色教練「摸臀熊抱30次」

台南某國小童被磚塊砸頭　學校裝沒事校長照退休

台南某國小童被磚塊砸頭　學校裝沒事校長照退休

新境外專班招2323名外籍生！理工半導體夯　學者：有助大學排名

新境外專班招2323名外籍生！理工半導體夯　學者：有助大學排名

關鍵字：

少子化教育部國小併校全教總

讀者迴響

熱門新聞

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

快訊／中華男籃前總教練張學雷逝世　享壽61歲

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

女騎車扯斷瓦斯線！害攤商父子遭火燒

YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

歹徒性侵…隔壁「跆拳道館長一家」衝出狂打

植物性蛋白質含量排行！第一名還消水腫、護眼

即／花蓮寵物店全面燃燒！多隻萌犬陷昏迷

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面