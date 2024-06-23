1008所國小「學生不滿百人」恐併校停辦　小校「做2件事」求生存

▲受少子化影響，凌雲、僑智及舊寮等三所國小，113學年度起將停辦。（圖／翻攝凌雲國小臉書）

記者許敏溶／台北報導

受少子化衝擊，近10年已裁併44所國小，預估118學年國小學生數跌破百萬大關，恐讓偏鄉小校廢校或併校問題加劇。全教總呼籲，併校或停辦問題，不能僅從成本思考，應從學生最佳利益作為優先思考點。教育部表示，112學年全國小學共計有1008校學生數少於100人，其中490校學生數少於50人，將協助發展在地特色課程、混齡教學等措施，促進小型學校永續發展與經營。

全國國小校數受少子女化衝擊，例如屏東縣教審會也在4月審議通過，從113學年度起，停辦凌雲、僑智及舊寮等三所國小。而根據教育部資料，從99學年2661 所，逐年遞減到109 學年2631 所，累計減少30所，若從103至112學年度，則已裁併44所國小。另教育部統計資料，國小 1 年級學生數在3人以下校數，由99學年51所，109學年更增到161所，占比從由1.9%上升至 6.1%。

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「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，全教總理事長侯俊良認為，這句話不應該只是口號，教育是基本人權，面對少子化影響下，偏鄉學校面臨併校或停辦的問題，不能僅僅從成本考量來思考，而是要以學生最佳利益作為優先思考點。

侯俊良強調，不論是併校或停辦，都應該保障學生所獲得學習資源能夠比原本更佳，而非因為整併或者停辦而有所減損，例如：在學校整併或者停辦後，應以原有學生在轉換學習環境後所獲得的資源優於原有學習環境基本原則。

▲教育部指出，合併或停辦學校並非唯一解決少子化方式，建議採取混齡編班或教學。（圖／記者許敏溶攝）

教育部坦言，少子化導致小校或小班增加，112學年度全國小學，共有1008校學生數少於100人，其中490校學生數少於50人。而小型學校多為偏遠學校，國教署針對偏遠學校，長期積極給予校園基礎設施、教學設備、人力編制與課程教學方面支持，並協助其發展在地特色課程、混齡教學等措施，促進小型學校永續發展與經營。

因應小型學校面對少子女化，教育部表示，合併或停辦學校並非唯一解決方式，依據去年底修正發布「公立國民小學及國民中學變更或停辦準則」規定，地方政府得鼓勵學校依偏遠地區學校教育發展條例、國小與國中混齡教學及混齡編班實施辦法相關規定，採取混齡編班或教學方式，或將學校委託私人辦理。同時限制新生或各年級學生有一人以上者均應開班，地方主管機關不得在自治法規中規定，學生不足一定人數不予成班。