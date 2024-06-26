台電擬取消學校電費優惠　鄭英耀：將編列預算補足

▲傳出台電將取消學校電費優惠，鄭英耀表示，114年起會編列預算補足差額。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為降低鉅額虧損，傳出台電將取消對農漁、學校和社福團體的電費凍漲，改由各部會自行決定編列預算補貼。對此，教育部長鄭英耀今（26日）表示，平均電價與電價成本之間有差額，行政院已召開協調會，責成各部會預算裡來編列差額。教育部也跟主計總處在討論年度預算，114年起為把這個差額補足，教育部會依法支持學校。

教育部長鄭英耀今天出席立法院教育文化委員會「學生輔導法部分條文修正草案」詢答。對於台電將取消對農漁、學校和社福團體的電費凍漲，改由各部會自行決定是否要編列預算補貼，鄭英耀會前接受媒體聯訪時表示，已經跟行政院召開協調會，會在114年起編列預算。

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鄭英耀指出，平均電價與電價成本之間有差額，行政院已召開協調會，責成各部會預算裡來編列差額。教育部也跟主計總處在討論年度預算，114年起為把這個差額補足，教育部會依法支持學校，請所有學校放心。

鄭英耀表示，根據電業法規定，台電有需要提供公立學校低於平均電價，但法令上同時也規範，不能低於電價成本。針對這個差額，行政院已經召開過協調會，責成各部會能夠在年度的預算編列差額。教育部也跟主計總處在討論年度預算，114年起為把這個差額補足。

但是鄭英耀也強調，如何讓能源使用更有效能，讓學校能夠努力朝向永續校園，所以水電使用要更有效能，這是大家要共同努力。