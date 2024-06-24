媒體人爆「民進黨全黨殺1人」　下一位輪到他！本尊喊：直球對決



▲國會改革導致罷免風潮升高，葉元之成下一個目標？（圖／記者張一中攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國會改革法案通過後，藍綠對立日益激化，罷免熱潮持續蔓延。基隆市長謝國樑的罷免連署案已進入第2階段連署，國民黨立委葉元之也被點名，恐將是下一位罷免目標。對此，資深媒體人黃揚明直指「這不是葉元之的戰爭，它是國民黨的戰爭」；而葉元之則喊話要「直球對決」。

針對近來立委的罷免討論與行動逐漸浮上檯面，黃揚明在政論節目《週末大爆卦》指出，立委就職僅5個月即面臨罷免，缺乏正當性，因此大部分民眾對罷免案無感。他認為，若僅因葉元之僅勝羅致政2000票而發動罷免，難以引起民眾共鳴。

葉元之的罷免門檻約為58000票，黃揚明分析，當初未投給葉元之的選民約91000人，100人之中只要有64人出來投罷免票，葉元之很有可能就會被罷免。至於葉元之要如何不達到罷免門檻？黃揚明表示，首先葉元之的仇恨值不能高，再者是這些人對於國民黨的仇恨值也不能高，「這不是葉元之的戰爭，它是國民黨的戰爭」。

▲黃揚明：葉元之的戰爭是國民黨的戰爭！ （圖／翻攝週末大爆卦YouTube）

黃揚明進一步指出，民進黨目前想要罷免哪裡人已經不重要了，因為他們的目的只是要修理國民黨。其中，國民黨現階段最應該關注的是謝國樑罷免連署案，若未來跨過第二階段門檻，大概30700多份連署書，最後能夠通過可以投票的話，民進黨絕對是全黨殺一人。

他認為，若謝國樑罷免成功，大罷免時代就會正式來臨。然而，藍軍同樣會有一股火要反過來罷免民進黨，互相打來打去不會停，藍綠互相攻擊將成常態。

面對罷免挑戰，葉元之表示不擔心，強調自己在板橋的服務表現蠻好的，「很多人都先射箭再畫靶，也有很多非板橋的人在那邊亂黑一通，說什麼找不到我，欸！我的板橋服務處、立法院辦公室電話地址都公開，不要自己沒找我就說找不到我。」他強調目前最重要的就是謠言不要擴散，並稱一定會直球對決。