獨／國小生平均年減近3萬人「創新高」　5年後跌破百萬人

▲教育部預估國小生平均年減近3萬人創下新高，預估5年後跌破百萬人。（圖／記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部日前公布「112至128學年各教育階段學生數預測報告」。在國小學生總數部分，預估未來16學年平均年減2.9萬人或2.8%，減幅比去年的「年減2.3萬人」大增約26%，預估5年後、118學年恐跌破百萬；以112學年仍有123.5萬名國小學生，128學年估將剩下77.9萬人，等於未來16年減少約46萬人，減幅達37%，對台灣各級學校生源問題無疑雪上加霜。

少子化海嘯席捲台灣各級學校，也導致私校停招停辦消息頻傳。根據教育部統計資料，112學年全國學生總數404萬人，再創史上新低，其中又以大專生年減4.5萬人最多。

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但少子化海嘯高峰還沒到來。根據教育部最新公布「112至128學年各教育階段學生數預測報告」，112 學年國小1年級學生數降至19.6萬人，預計未來16學年，國小1年級學生平均年減4300人或2.6%，到128學年只剩下12.8萬人。若以國小學生總數來看，112學年還有123.5萬人，128學年估剩下77.9萬人，等於未來16年還要減少約46萬人，減幅達37%。

▲教育部預估國小生平均年減近3萬人，128學年降到最低。（圖／教育部提供）

國中也出現類似上述預測結果，呈現遞減趨勢。根據教育部推算，113學年因龍年效應，國一學生數逆向增加到21.4萬人，但之後也呈現遞減趨勢，預計128學年剩下13.4萬人，平均年減約3千人；在國中生總數部分，112學年剩下54.6萬人，115學年雖因龍年效應轉而增加到62.2萬人，但之後逐年遞減，128學年剩下40.4萬人，平均年減8900人。

高中職也同樣和國中類似狀況影響。根據教育部估計，114至116學年，因為虎年及龍年效應，呈現先減後上揚，但之後再逐年遞減，到128學年，高一學生剩下14.9萬人，等於未來16學年，平均年減3700人或2.1%。

教育部坦言，受少子女化影響，國小新生入學人數下降，導致國小學生整體人數逐年呈遞減趨勢。從報告顯示，國小生平均年減人數最高峰約落在128學年度。

全教總理事長侯俊良則表示，國內少子化現象持續加劇，對各教育階段的學校都造成不小衝擊，確實亟需積極的面對與處理，但在面對少子化趨勢時，除了以負向角度將視為國安危機外，建議教育部應該從將危機化為轉機的正向角度切入。

侯俊良認為，隨著教育發展的精緻化與多元化，目前教師對每個學生所需花費的教學輔導恐與過往無法同日而語，故現行班級師生比著實有待適當的調降。教育部若能將少子化危機轉化為調降師生比與促進教育精緻化的契機，讓孩子們能擁有更完善與充足師資人力，優化整體教育環境，降低國民對於教養孩子的顧慮，相信也能一定程度提升生育意願，進而形成一個正向循環。