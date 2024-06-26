正要坐下！乘客指定「讓位給老人」　她傻：博愛座延燒到一般座位

▲原PO想坐一般坐位，遭其他乘客提醒要優先給老人坐。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

博愛座爭議不斷，而一名女網友以「博愛（座）事件延燒到一般座位」為標題透露，長時間通勤的她，好不容易等到前方女乘客下車，殊不知對方稱，要讓給另一位老人坐，讓原PO非常尷尬，「所以現在一般座位我也要讓老人先坐嗎？」文章引發網友吵翻，「博愛座只是優先，事實上每個位置都可以被禮讓！」

一名女網友在Dcard表示，最近頻頻發生博愛座不讓位的狀況，這她可以理解，無奈現在讓她感嘆「博愛（座）事件延燒到一般座位！」

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每天搭捷運通勤的原PO透露，她都是從開頭第二站上車，一路搭到倒數第二站，上車時未必都有位子可坐，都是等人下車後才有位子。然而，某天她正要坐下時，被一位女乘客提醒，「這座位是要讓給那位老人坐的」。

一番話讓原PO愣在原地，同時內心充滿各種問號，「所以現在一般座位我也要讓老人先坐嗎？搞得我也很尷尬，好像很沒愛心一樣...如果那位老人真的需要就去坐博愛座啊！」

原PO直言，確實長輩在外在看起來比年輕人更需要座位，但如果她生理期來不舒服也不能坐嗎？「更何況這是一般座位，我不覺得要先讓座。」

這無奈的經驗也讓原PO想起電視劇《不夠善良的我們》某個片段，「難道要大聲嚷嚷說自己有乳癌才能坐嗎？所以我要大聲嚷嚷說自己月經來不舒服才能得到此座位嗎？我真的是很無解欸。」

底下網友熱議，「之前也想讓一個站有點不穩的老奶奶坐，我離開位置去找奶奶，結果位置馬上被坐走，我超尷尬」、「一般座位當然可以讓位，我也常這樣做」、「博愛座只是優先，事實上每個位置都可以被禮讓」、「覺得你被自己道德綁架了，可以完全不鳥那個陌生人講的話啊」、「這只是個誤會，不是你沒愛心，也不用尷尬，一般座位也可以讓位」、「因為這個政策的關係，有些人會解讀成：只要不是博愛座就不用讓，或是有些老人認為，只要是博愛座就只能老人坐，有點脫離本意了」。