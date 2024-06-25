博愛座變「搏鬥座」如何解？　榮泰創數據：主張廢除佔70％

▲北捷博愛座。（資料照／記者曾筠淇攝）

記者呂晏慈／台北報導

捷運博愛座引發世代衝突對立，日前發生75歲老翁要求讓座不成，最後出手掌摑年輕人，使得「博愛座」宛如變成「搏鬥座」。為了透過網路數據，了解現行民眾對博愛座的見解，並了解潛在解方，榮泰創數據今（25日）公布網路數據調查結果，顯示有高達70％言論主張「直接廢除博愛座」，獲得超過2.1萬則關注和認同。

榮泰創數據觀察最近一年來網路上關於博愛座的討論，並統整民眾對於博愛座的見解。數據分析結果顯示，獲得最多人討論的方案是「直接廢除博愛座」，認為其可以從根本解決問題，一方面減少乘客的搭乘壓力，另一方面也避免博愛座閒置無人敢坐，此建議得到超過2.1萬則的關注和認同，佔了整體討論的70%以上。

對於其他討論聲量，排名第二的建議是「透過更改博愛座名稱，重新定義使用方式和優先順序」，引起5.6千則聲量；也有一派人認為博愛座設置的初衷本來是善意的，應該保留以照顧隱性需求者，聲量達3.3千則；位居第四的建議是「放寬建議乘坐對象」，有超過1.1千則聲量。

此外，排名第五的提議是「修改座位顏色」，透過降低一般座位與博愛座在空間與外觀上的差異，避免讓年長者誤認深藍色座位是專屬於他們的位置，聲量達675則；排名第六的是民眾黨立委吳春城建議在車廂內全面加裝「讓座鈴」，有636則聲量。

▼榮泰創數據公佈博愛座議題相關網路聲量數據。（圖／榮泰創提供，下圖同）