中國老人逼讓位真的狠！拐杖撬開妹子大腿內側　動手動腳力大如牛

▲老人逼讓位，用拐杖撬開妹子大腿內側。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

中國網友近日流傳一段影片，再度引發大家對「該不該給老人讓座」的討論與爭議。影片可見，妹子坐在非博愛座的白色位子上，但有一名中國老人和妹子發生嚴重爭執與衝突，老人堅持要妹子讓位給他，因為「我是老人」。但妹子沒有讓位的打算，隨後老人開始動手，對妹子堵嘴，這時妹子更加生氣，對老人直喊：「別人可以讓，就你，（我）不讓！」

沒想到老人竟然使出狠招，直接用拐杖撬開妹子的大腿內側，旁邊的人見狀，也趕緊叫老人不要動手。這時有一名大媽較為仁慈，自動讓位，隨後老人也大喇喇地直接坐上去，但老人仍然怒氣未消，仍持續咒罵與抱怨妹子。另外，雖然過程中有地鐵人員在場，但似乎沒有發揮到協調作用。

絕大部分網友看到影片後，都指責老人是不對的一方，網友認為，老人不僅情勒，甚至涉及性騷擾。還有網友大罵：「這老的根本是流氓！」、「竟然趁機欺負女孩，畜生！」、「土匪！」

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