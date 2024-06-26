　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴黎地鐵優先座「長者排最末」　亂讓座恐惹人不開心

▲▼法國巴黎地鐵車廂。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎地鐵特別座只在特定區域上方貼了標誌貼紙，如圖右上。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

台灣大眾運輸乘客因博愛座起衝突，存廢再引熱議。法國地鐵有「優先席」，但不分顏色，長者排在順序最末，後於身體不適者。法國長者普遍也不愛被主動讓座，認為那是顯得虛弱的象徵。

近日台灣的捷運博愛座頻引發糾紛，究竟基於美意與公民意識的博愛座，為何一再成為衝突的導火線？或許與「博愛」的定義和「讓座」的認知有關。

巴黎地鐵也有特別座，名稱為「優先席」（places prioritaires）。但椅子並沒有以不同顏色區分，只在特定區域上方貼了「請禮讓我們」的標誌貼紙。一般而言，沒有座位是優先席；或者說，只要有心，所有座位都可是優先席。

根據巴黎大眾運輸公司（RATP）官網，優先席是保留給9種有需求者。排序第一的是退伍或傷殘士兵，接著是視障者、身心障礙勞工、站立困難的不適民眾。

排序第5的則是孕婦，接續為帶4歲以下幼童者、沒有明確站立困難的不適民眾、持有站立困難卡者。而優先順序最末者，則是75歲以上長者。

換言之，滿頭白髮但年邁力壯的長者，其優先序位是絕對是在顯然站立困難的不適民眾之後。

▲▼法國巴黎地鐵車廂。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國巴黎地鐵車廂。（圖／達志影像／美聯社）

巴黎地鐵以擁擠聞名，尖峰時期必定滿座，民眾看到位子會毫不猶豫地選擇坐下。若出現明顯需要位子的人，例如手拄拐杖、步履蹣跚的長者、孕婦、抱嬰兒者、身障人士等，大多人都會主動讓位，無論該座位旁是否有「優先席」貼紙。

對於顯然有需求者還好辦，但「75歲以上長者」，就比較棘手了。一般而言，法國銀髮族多不服老，每天健行慢跑、生活充實忙碌，將自己打扮得體面亮麗的7旬以上長者比比皆是，更不喜歡隨意被貼上「老」、「孱弱」等標籤。

網路媒體Slate一篇文章就分析為何法國年長者面對「突如其來」的讓座，大多會顯得無所適從，甚至不開心。

62歲的大學文學教授埃爾維（Hervé）就向Slate表示，第一次在第戎（Dijon）輕軌上遇年輕男子讓座時他大受震驚，脫口而出：「天啊，我又不老」。語畢空氣凝結，他也感到窘迫，因為他知道對方是好意的。

知名新聞工作者畢佛（Bernard Pivot）在書中也曾講到類似經驗，「有天在地鐵上，第一次有位年輕女子起身讓位給我，我差點給了她一巴掌」。

網友@savanabay則在社群媒體X上哀嘆，「今天早上一個年輕人很客氣地在地鐵上讓座給我…當頭棒喝！… 我看起來有那麼老了嗎？」

▲▼法國巴黎地鐵車廂。（圖／達志影像／美聯社）

▲絕大多數的法國人在地鐵上，只會選擇讓座給明顯孱弱、站立困難的人。（圖／達志影像／美聯社）

專攻老年化的社會學家比雷（Michel Billé）分析，之所以法國年長者不喜歡隨意被讓位，是因為此舉凸顯了「鏡像效應」，即別人對自己的態度猶如一面鏡子，照出自己的形象以進一步認識自己。

埃爾維說，「我不笨，當然知道自己力不如前，但當知道他人眼中的我們看來脆弱時，這可不是好消息」。比雷分析，「這會讓我們接收到自己不願看到，且可能不太喜歡的形象」。

因此，絕大多數的法國人在地鐵上，只會選擇讓座給明顯孱弱、站立困難的人；一位行走正常的銀髮族，通常不會也不願被年輕人讓位。

換言之，隱性需求者，或渴望坐下的長輩是很難獲得主動讓位的，這時的解決做法也很簡單、很文明－開口禮貌詢問。

「不好意思，我站不太住，能讓給我坐嗎？」因此在地鐵中可以看到長輩開口向任何座位詢問可否讓座。通常被詢問者會同意讓位，但對方絕對也是有權拒絕的。這時，吃了閉門羹的需求者沒有任何抓狂的理由，位子還很多，再問下一個人就是了。

如Slate報導所寫，在法國，讓位給看來較年長的人，等於間接將他歸類為需要協助的人，彷彿怕對方沒有能力站穩，也難怪會造成部分長者「自尊打擊」的內心小劇場上演。

若來法國，不須戰戰兢兢盯著誰有需要座位，也不必急著禮讓年長者，很可能他們不會領情。另一方面，為他人起身並非義務，而是體諒與善意，若有需要座位，優雅詢問即可。

ET快訊
台中「安妮公主花園」遇火劫　暫停營運！預約全額退費
陸元琪媽媽病逝！　慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣
快訊／台積電漲12元至957　指數漲逾150點收復2萬3
新北男墜樓「撞上女行人」！滿身血倒地　1死1傷
快訊／上班注意！　國1三重段追撞塞爆
快訊／6月狂谷沒有極限！大谷首打席炸裂近9戰第7轟
張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房　賣房價差760
網紅遭爆是「社運蟑螂」蹭撈騙　吸金炫富黑料曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美總統大選辯論「創6項先例」一次看！　拜登選位置有玄機

巴黎地鐵優先座「長者排最末」　亂讓座恐惹人不開心

南韓軍方：北韓疑試射「高超音速導彈」失敗

對中強硬！歐洲主要政黨力挺　馮德萊恩連任歐盟執委會主席

ICC對俄前防長、參謀長發逮捕令　莫斯科冷回：無關緊要

愛秀男淺池跳水斷頸亡　逾500萬瀏覽影片曝光

BBC訪黃捷談LGBTQ平權　苗博雅曾被勸「淡化同志色彩」

韓鋰電池廠大火23死影片曝！　「40秒延燒狂爆炸」濃煙瞬間充斥

人夫激戰妻雙胞胎妹　搞大肚子竟辯「基因相同不算外遇」

肯亞民眾反加稅衝國會大樓！　遭警「實彈射擊」5死31傷

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

周杰倫8月空下來了！　要大巨蛋快回信！

孫鵬救回婚姻載狄鶯出門 壞習慣被直擊｜20240625 ET午間新聞

美總統大選辯論「創6項先例」一次看！　拜登選位置有玄機

巴黎地鐵優先座「長者排最末」　亂讓座恐惹人不開心

南韓軍方：北韓疑試射「高超音速導彈」失敗

對中強硬！歐洲主要政黨力挺　馮德萊恩連任歐盟執委會主席

ICC對俄前防長、參謀長發逮捕令　莫斯科冷回：無關緊要

愛秀男淺池跳水斷頸亡　逾500萬瀏覽影片曝光

BBC訪黃捷談LGBTQ平權　苗博雅曾被勸「淡化同志色彩」

韓鋰電池廠大火23死影片曝！　「40秒延燒狂爆炸」濃煙瞬間充斥

人夫激戰妻雙胞胎妹　搞大肚子竟辯「基因相同不算外遇」

肯亞民眾反加稅衝國會大樓！　遭警「實彈射擊」5死31傷

用希特勒暗喻賴清德遭府批評　柯文哲：個人凌駕法律是獨裁第一步

《咒術迴戰》展將開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

陸元琪媽媽病逝！慟哭：原來放棄急救要這麼大勇氣　等2孫趕到院才離世

暑假旺季遇火劫！新社「安妮公主花園」暫停營運　預約全額退費

美總統大選辯論「創6項先例」一次看！　拜登選位置有玄機

台積電漲12元至957　指數漲逾150點收復2萬3

痘痘肌必學！皮膚科醫師教「正確用酸法」　改善粉刺痘痘和粗大毛孔

AI推發電大產業！　謝金河要童子賢研究「核電技術都不在台灣」

新北男墜樓「撞上女行人」！滿身是血倒地　1死1傷

小人來了！　4星座下半年當心

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

國際熱門新聞

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

爆乳服務生要失業　Hooters關多間分店

人夫激戰妻雙胞胎妹　搞大肚子竟辯「基因相同不算外遇」

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

輝達反攻帶動那指大漲　Fed「放鷹」道瓊反跌300點

25歲女做「爸爸活」腳踏30條船　年撈1200萬

Netflix完全免費方案　2國有望先實施

高爾夫正妹選手淪小三　狂找教練開房

愛秀男淺池跳水斷頸亡　逾500萬瀏覽影片曝光

韓鋰電池廠大火23死影片曝！　40秒延燒狂爆炸

以色列法院：極端正統派也須服役

快訊／日本：北韓發射彈道飛彈

美最高院將裁決川普是否享總統豁免　成為大選關鍵變數

更多熱門

相關新聞

陸老人逼讓位！拐杖撬開妹子大腿內側

陸老人逼讓位！拐杖撬開妹子大腿內側

影片可見，妹子坐在非博愛座的白色位子上，但有一名中國老人和妹子發生嚴重爭執與衝突，老人堅持要妹子讓位給他，因為「我是老人」。但妹子沒有讓位的打算，隨後老人開始動手，對妹子堵嘴，這時妹子更加生氣，對老人直喊：「別人可以讓，就你，（我）不讓！」

博愛座變「搏鬥座」　網路數據：主張廢除佔70％

博愛座變「搏鬥座」　網路數據：主張廢除佔70％

馬克宏警告：極左或極右政策恐引內戰

馬克宏警告：極左或極右政策恐引內戰

文湖線博愛座廣播被讚爆　將推廣各線

文湖線博愛座廣播被讚爆　將推廣各線

老人逼讓座…拐杖插女孩雙腿間來回橫掃

老人逼讓座…拐杖插女孩雙腿間來回橫掃

關鍵字：

法國巴黎地鐵讓座博愛座

讀者迴響

熱門新聞

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

禾馨名醫割破網美腸子！切子宮肌瘤出事了

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

女獄警床技征服重刑犯　與多名囚犯性愛

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

25歲科技新貴號稱投1764億「造芯」 2年後欠款420萬宣告破產

龍天翔酒後不付車資　遭警壓制管束

新北男墜樓撞到路過女　男無呼吸搶救

更多

最夯影音

更多

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面