美最高院將裁決川普是否享總統豁免　成為大選關鍵變數

▲美國前總統川普上訴，表示自己總統任期內的作為應享有豁免權。（圖／路透）



文／中央社

美國最高法院本週將就前總統川普上訴擔任總統期間全面享有豁免權的主張做出裁決，大法官們任何決定都將牽動兩陣營支持者情緒，影響關鍵中間選民動向。由於宣佈日期可能會在27日電視辯論當天，各方都嚴陣以待。

川普（Donald Trump）在23日造勢活動向支持者喊出「這幾天就會出現震動地球的決定」。他還在社群媒體發文，「沒有豁免權等同沒有民主，除非我被賦予全部總統豁免權。」

川普說的是2020年1月6日國會山莊暴動事件，他被控涉嫌意圖改變選舉結果等各項刑事控訴，位在華府的聯邦上訴法院2月裁決，駁回他提出擔任總統期間涉嫌犯罪享有不被起訴的豁免權主張，川普同月向聯邦最高法院上訴，主張享有完全總統豁免權，大法官們3月對此未做出決定，預料本週將宣布裁決結果。

川普在競選期間面臨多達91項控訴，包括5月底在紐約州法院被判34項罪名的艷星封口費案。不過，4大刑事案件中直接攸關參選資格的無非是國會山莊暴動事件中，意圖推翻選舉結果的指控。

華爾街日報（Wall Street Journal）分析，聯邦最高法院任何動作都將深切影響進行中的選戰。如果最後決定川普享有全部總統豁免權或全案延至選後再進行，都會被川普陣營視為遲來的正義，早前封口費案判決也會因此顯得缺乏正義基礎。

如果川普的全面豁免主張被駁回，涉嫌阻撓總統選舉結果程序的各案件預料將重新開庭，他有可能到投票前都得前往法院報到。

聯邦最高法院的裁決觸及美國民主法治核心價值，直接影響民主、共和兩黨支持者情緒，牽動關鍵中間選民投票意向，即使大法官們續採拖字訣或技術性降低川普的司法壓力，給予部分豁免，都會影響民主黨陣營的觀感。

如果裁決對川普有利，預料總統拜登（Joe Biden）將強化對聯邦最高法院的批判砲火。民主黨陣營不斷抨擊，川普在任內違背常規任命3位大法官，導致最終的司法與政治平衡功能喪失，如今聯邦最高法院不僅剝奪女性的身體自主，還成為川普陣營的政治武器。