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美2024「人口販運」報告！台灣連15年第一級　中國第三級

▲。（示意圖／CFP）

▲人口販運者會以暴力威脅受害者。（示意圖／CFP）

文／中央社

美國於美東時間24日發表今年人口販運報告，中國仍被列為第三級，有可能受到美國制裁或削減援助。台灣連續15年被評為最高的第一級。另香港被列為第二級，港府對此表示不滿與反對。

美國之音今日報導，在2024年美國人口販運報告中，中國被列為第三級，顯示在打擊人口販運方面做得不夠，不符合美國「2000年人口販運受害者保護法」（TVPA）的條款。若得到美國總統批准，列入第三級的國家有可能受到美國制裁或被限制援助，比如非人道主義相關援助。

台灣則被列為第一級，意味著符合人口販運受害者保護法的規定，而且正在努力打擊人口販運。這是台灣連續第15年被評為最高的第一級。

報導指出，今年被列入第三級的國家及地區有：阿富汗、白俄羅斯、汶萊、緬甸、柬埔寨、中華人民共和國、古巴、吉布地、厄利垂亞、伊朗、北韓、澳門、尼加拉瓜、巴布亞紐幾內亞、俄羅斯、荷屬聖馬丁、南蘇丹、敘利亞、土庫曼以及委內瑞拉。

美國國務院並點名13個國家在國家支持的人口販運方面具有「有案可查的『政策或模式』」，中國也在其中。

另外，據香港文匯報報導，香港在2024年人口販運報告中被列為第二級。香港特區政府發言人對此表達強烈的不滿和堅決反對，「報告中的結論毫無根據，將香港評為第二級別（監察名單）是極不公平、存在偏見和欠缺事實支持。」

今年的人口販運報告中還闡述數位平台如何被利用來剝削人口販運的受害者，例如利用交友軟體和社群媒體引誘潛在受害者。報告指出，在網路詐騙行動中，人口販運者會通過網路上詐騙性的招聘訊息來招募受害者，將他們軟禁，並以暴力威脅，強迫受害者從事網路犯罪活動。

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