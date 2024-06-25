柯文哲影射賴清德「希特勒」　民進黨：轉移自身弊案焦點

▲民進黨發言人戴瑋姍。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對民眾黨主席柯文哲及黨團總召黃國昌指稱總統賴清德，「選前說要接受國情質詢，選後就翻臉不認人」，柯更影射，歷史上國家會滅亡常是因為瘋狂的領導人，希特勒就是例子。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（25日）表示，國情報告及諮詢不等於國情質詢，請柯文哲和民眾黨不要偷換概念，持續混淆視聽，轉移自身弊案焦點。

修正後的《立法院職權行使法》規定，「立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題。立法委員進行前項口頭提問時，總統應依序即時回答」。

戴瑋姍指出，賴清德願赴立院做國情報告的承諾，是以合乎憲法精神的前提進行，並不是一對一的質詢，但是，藍白兩黨透過國會多數濫修《立法院職權行使法》，把總統赴立院國情報告義務化已有違憲之虞，讓立法委員可以一對一質詢總統，更是改變憲法權力分立的結構，使立法權除了監督行政權，居然還可以監督國家元首，簡直是混亂憲政秩序。

戴瑋姍接著表示，在這種違反《憲法》的疑慮下，總統府已聲請釋憲及聲請暫時處分，並希望朝野政黨推動法案，都能夠合乎《憲法》，並回歸理性討論，民眾黨卻斷章取義，將目前還在釋憲過程當中的修法條文與賴清德說的合憲合法混為一談，根本就是企圖偷換概念。

戴瑋姍表示，總統依憲政程序聲請釋憲以及暫時處分也並非首例，柯文哲將此影射為納粹希特勒，根本污辱台灣的民主。她也點出過去柯文哲5度「稱帝」，自稱雍正、努爾哈赤及多爾滾、漢獻帝、漢高祖、唐太宗，可見其威權心態根生蒂固，瘋狂的帝王心態顯露無遺，呼籲柯文哲應該尊重憲政程序和民主價值，而不是利用威權心態破壞社會的和諧與製造社會對立。

戴瑋姍還指出，柯文哲目前3大弊案纏身，卻緊抓國會擴權議題，不斷朝賴清德潑髒水、貼標籤，這是柯文哲一貫轉移焦點的手法。柯文哲寧願花時間到黨團開記者會，或是跑到花蓮騎腳踏車，擔心黃國昌搶走媒體焦點，卻沒空去議會接受京華城調查小組的詢問交代案情，只會躲在16：9的影片小世界中自圓其說。

戴瑋姍說，民進黨呼籲柯文哲，不要病急亂投醫，逢廟就燒香，走出網路世界，誠實為上，好好交代案情，不要背離「新政治」初心，辜負支持者的期待與託付。