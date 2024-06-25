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川普終戰計畫浮現？　幕僚提議「美國軍援當籌碼」逼烏俄和談

▲▼吉米金摩在典禮舞台上反擊川普。（圖／路透）

▲川普幕僚提出詳細終戰計畫，而他也給出積極回應。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》獨家報導，美國前總統川普的2名關鍵顧問提出一份「結束烏俄戰爭」的計畫，內容包括要求烏克蘭與俄羅斯和談，否則將會停止華府對基輔的軍援。

凱洛格（Keith Kellogg）與弗萊茨（Fred Fleitz）都曾在川普政府時期，擔任白宮國安委員會幕僚長，如今也是川普競選團隊的關鍵顧問。他們倆共同制定了這份「終戰計畫」，不僅已向川普提案，據稱還獲得積極回饋。

退役中將凱洛格談到計畫時透露，華府將告訴基輔，唯有參與和談，才能獲得更多美國武器，同時也會警告莫斯科，任何拒絕談判的行為，都將導致美國加大援助烏克蘭。

此外，根據這份計畫，和談期間，烏俄雙方將根據當前的戰線停火。弗萊茨表示，他們已經把策略提交給川普，前總統也做出積極回應，「我並非宣稱他同意了這份計畫，或者同意內容的每一個字，但我們很開心獲得這個回饋。」

▲▼烏俄戰爭。（圖／路透）

▲烏俄戰爭爆發迄今已逾2年。（圖／路透）

《路透社》指出，川普多次表示，如果他贏得11月5日的總統大選，能夠迅速解決烏俄戰爭，而凱洛格和弗萊茨概述的策略，也是其幕僚目前提出最詳細的計畫，但將標誌著美國對於這場戰爭的立場出現重大轉變，可能面臨歐洲盟友、甚至共和黨內部的反對。

不過，川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）表示，唯有川普本人或競選團隊授權成員發表的聲明，才應該被視為官方立場。

克里姆林宮也表示，未來可能的川普政府提出的任何和平計畫，都必須反映戰場的現實，但俄國總統普丁仍對談判抱持開放態度。烏克蘭外交部則未回應媒體置評要求。

 
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