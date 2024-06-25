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美國飆37.7℃　林肯蠟像遭高溫「斬首」、右腳融成一團

記者詹雅婷／綜合報導

美國近期受到熱浪侵襲，華盛頓特區周末氣溫飆至華氏約100度（約攝氏37.78度），這讓蓋瑞森小學（Garrison Elementary School）的前總統林肯蠟像融化，到了24日上午，雕像頭部遭「斬首」消失，左腿與身軀分離，右腳融化成一團。

華盛頓郵報、WJLA等報導，這座林肯雕像高約6英尺（約182.88公分），由藝術家Sandy Williams IV設計，在今年2月才被放置在華盛頓特區西北區蓋瑞森小學。

然而事實證明，林肯蠟像無法抵擋炎熱酷暑，像是冰淇淋一樣融化，正襟危坐的樣子完全消失，即便工作人員試著把頭部固定保持原味，但仍以失敗收場，目前頭部已被移除進行修復。41歲附近居民庫魯爾（Melissa Krull）坦言，從來沒想過林肯蠟像會就這樣融化。

但令人驚訝的是，這已經不是林肯蠟像第一次融化。由於蠟像有裝100個燈芯，先前有人點燃半數以上之後離去，結果蠟像融化；到了此次放置時，相關單位採取預防措施，把燈芯數量減至10個，且遊客點亮1、2分鐘之後必須吹熄，新的方法很有效，直到周末熱浪來襲。

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