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女駕駛一腳「踩斷油門踏板」　蔚來汽車：故意設計防二次傷害

▲▼女駕駛一腳「踩斷油門踏板」　蔚來汽車：故意設計防二次傷害。（圖／翻攝自微博）

▲鄭州女車主上傳影片，揭露「油門被踩斷」。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國電動車品牌「蔚來汽車」24日被河南一名女車主爆料，轎車的油門踏板相當脆弱，正常行駛下竟被踩斷，讓她質疑車輛品質有問題。不料，蔚來客服回應，這是故意設計，「為了防止事故後繼續加速，避免造成二次傷害」引發網友熱議。

綜合陸媒報導，河南省鄭州市一名女車主24日發布影片，揭露自己駕駛的蔚來轎車油門踏板被踩斷。她吐槽，第一次聽說汽車油門能被踩斷，更何況是在正常使用的情況下，讓她不禁懷疑材質是不是劣質塑膠。

報導曝光後，蔚來汽車客服回應，這是為了防止發生事故後，避免再加速造成二次傷害的設計。

許多網友看完紛紛笑說「客服的解釋逆天了」、「至少煞車沒斷」、「一個女的會多大勁踩」、「產品設計最忌諱的就是自作智能、幫用戶做決定」。

不過，也有人指出「國家標準，每輛車都這樣，不這樣就違規了」、「油門踏板全部都是這樣子設計的，踩不斷才是缺陷」、「正常車油門連接件一定是塑膠的，防止突發疾病事故猛踩」。

對此，有汽車維修業者指出，這絕不是正常現象，車輛的踏板的確有斷裂槽，目的是防止劇烈碰撞後踏板入侵，造成駕駛腿部受傷，但這有一個臨界值，差不多要到車頭被撞爛的程度，如果輕易踩斷，大概率是配件質量問題，否則就像一個小小的追撞，安全氣囊就彈出來了一樣，哪個車主能受得了這樣的「保護機制」呢？

25日下午，有媒體再次致電蔚來汽車，客服表示，油門踏板的材質是工程塑膠和鐵，也是第一次聽說這種情況，具體原因需要到門市檢查。

 
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