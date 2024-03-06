頭暈誤踩油門！自小客暴衝「撞破成大醫院圍牆」　現場畫面曝

記者林東良／台南報導

台南東區勝利、小東路口6日中午12時6分許發生一起自撞車禍，70歲林姓男子駕駛白色自小客車，突然暴衝撞破成大醫院圍牆，造成宋姓妻子受困車內，消防人員據報救出宋女，林、宋2人受傷，意識清楚送醫檢查治療，林姓駕駛表示，因為頭暈才會誤踩油門釀禍。

台南市警五分局指出，該肇事車車上2人是夫妻關係，小客車由70歲的林姓先生駕駛，載68歲宋姓妻子，林男自稱頭暈導致踩錯油門。整輛車撞上成大醫院圍牆，將圍牆撞破，宋女一度受困車內副駕駛座。

▲▼台南東區勝利、小東路口6日中午發生一起自撞車禍，一輛白色自小客車突爆衝撞破成大醫院圍牆，造成一名宋姓女乘客受困車內搶救脫困。（圖／記者林東良翻攝，下同）



台南市消防局119據報，出動消防人車前往搶救，將宋女搶脫困，2人有受傷，但意識清楚，幸無大礙，2人均送醫檢查，目前肇事原因及相關責任，正由市警五分局調查處理中。

第五分局交通分隊分隊長楊力行說，6日12時許，勝利路成大醫院急診室門口，林姓民眾駕駛自小客車因不明原因暴衝，造成成大醫院圍牆毀損，同車女乘客受困於車內，2人送醫治療後無大礙，駕駛酒測值為0，本起事故未波及其他民眾及車輛。五分局呼籲駕駛人應隨時注意自身身體狀況，若有發現不適應即刻將車輛停於安全處並採取必要之安全措施，共同維護自身及其他用路人之安全。