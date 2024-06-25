桃園社區營造榮獲文化部評核特優　居民生活品質提升

▲2023桃園社造博覽會-新住民議題展區，展示新住民母語文化繪本共編成果。（資料照／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動桃園社區營造發展，桃園市政府文化局每年積極爭取文化部補助款，8年來獲文化部社區營造績效評核成績斐然，111及112年更獲得特優獎項。這一獎項表彰了桃園在推動社區發展、提升居民生活品質方面的卓越表現。

文化部社區營造績效評核，主要在呈現各地政府在社區營造方面的創新與努力。桃園憑藉市府跨局處推動行政社造化、社造創新方案、在地知識學及居民參與等方面的傑出表現，脫穎而出，獲得此一殊榮。

▲桃園市文化局112年推動社造種子師資培育課程。（資料照／文化局提供）

「行政社造化」方面，市府透過跨局處橫向聯繫成立「桃園市社區總體營造推動會」，下設「社群培植組」、「景觀營造組」及「社區安全組」3個權責工作小組，透過跨局處緊密合作，打破本位思維，落實行政體系社造協力精神。

此外，由文化局成立的「桃園市社造輔導團」，輔導桃園市各區公所及社造點推動社造，透過建構培力平台，輔導區公所推動行政社造化、辦理社造點輔導交流，以及培育社造人才等三項策略，113年成功輔導各區公所成立社造培力中心，建構在地化社造機制，擴大市民參與公共事務。

▲2023桃園社造博覽會，讓社群透過此平台彼此互相交流學習。（資料照／文化局提供）

市府文化局表示，本次獲獎不僅是對近年桃園推動社造的肯定，更是對全體市民共同努力的見證。其中113年初與全臺22縣市競爭113-114年的2年提案，每縣市分年最高可申請補助1,500萬元，桃園市分別獲文化部「社區營造及村落文化發展計畫」核定補助113年1,290萬元及114年1,320萬元，總核定共計2,610萬元，獲補助經費達87%以上，成績優異。

未來，市府將從社會創新實驗的角度，持續推動社區營造，希望透過更多與日常生活結合的創新方案，跨域連結多元社群參與，共同打造桃園成為一個更宜居、更有活力的城市。