傳陸媒介入台政論節目「攝影棚盯梢」！文化部調查：若違規將廢證

▲先前有爆料指出，台灣某電視台政論節目遭到陸媒介入，還直接在攝影棚盯梢。（圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／台北報導

日前有爆料指出，台灣某電視台政論節目，遭到中國新華社駐台記者介入，不但在主題、談話腳本上高度參與，置入國台辦要求主題跟角度，還直接在攝影棚盯梢。文化部對此表示，該記者已於一個月前離境，將查證是否有此情形，如違反規定，將廢止其記者證，並由移民署廢止入出境許可證，移送有關機關依法處理。

文化部表示，爆料所指的新華社記者已於一個月前離境，文化部將請新華社駐台的邀請單位說明，並協同陸委會要求新華社其他仍駐台員說明，查證是否有該情況，如查證屬實，確有違反相關規定，文化部將與相關單位依法處理新華社目前駐台及未來申請駐台事宜。

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文化部也說明，有關中國駐台媒體，由陸委會專案評估後，目前同意10家媒體駐台，10家媒體記者駐台須向移民署申請後，由文化部檢視應備文件，再送移民署聯審會議審議，獲決議許可者由移民署核發入境許可，文化部再依入境許可製發記者證。

駐台記者如有「從事與許可目的不符之活動」或「採訪期間變換所屬媒體或喪失新聞人員身分」，文化部得以廢止其記者證，並由移民署廢止入出境許可證，並移送有關機關依法處理。

文化部指出，截至目前為止，中國駐台共有6家媒體、7名記者，包含新華社2名及人民日報社、中央人民廣播電台、中央廣播電視總台（央視）、中國新聞社、湖南廣播電視台等各1名。