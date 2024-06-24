「雨天不能談戀愛」太荒謬！文化部長李遠強調「台灣創作優勢」

▲文化部長李遠（小野）認為，創作者抱著「兩邊討好」的想法行不通。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

中國大陸對於影視作品審查嚴格，台灣的創作如何突破外銷困境？文化部長李遠今（24）日回應，過去很多創作者試圖要「兩邊討好」，但他長年觀察發現「這絕對不可能」。他個人也不想譴責選擇中國大陸的藝人，不過也強調，台灣的創作環境自由，不會遇到「下雨天不能拍戀愛戲」這樣荒謬的審查，期許有更多創作者能在台灣發展。

文化部長李遠上任一個月，今（24）日出席媒體茶敘分享未來政策理念，提到香港的電影市場曾經很蓬勃，不過自從回歸中國大陸，面臨嚴格的審查體制後，明顯變得十分壓抑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而他觀察，過去有一段期間，台灣許多創作者也希望「兩邊討好」，但就長年的經驗來看，兩邊討好是「完全行不通」、「不可能、做不到」、「失敗的例子太多了！」

但李遠說，他不想譴責去大陸發展的創作者、藝人，因為有時候在現實情況中，中國大陸開的價碼多10倍。不過關於創作方面的「審查」，他也覺得十分荒謬，例如不能拍攝各種台灣會拍的題材，甚至戀愛戲不能「下雨」，理由是「會感冒」。

李遠認為，台灣的優勢是創作環境自由，也堅決不能跟著中國大陸走，我們之所以跟其他地方不同的原因，是因為作品還有文化底蘊，還懂得關懷社會，我們在文化方面應該有自己的主導權。