「圖書定價」6成消費者不支持！文化部：無法真正解決出版業問題

▲文化部提到，「圖書定價」無法真正解決出版圖書業的困境。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部長李遠上任一個月，今（24）日分享未來文化政策理念，有關「圖書定價」議題也再次被關切。不過文化部政務次長李靜慧提到，去年曾開過公聽會，研議可行方案，也發現不得不面對「數位潮流」，此外有多達6成消費者不想被定價綁住，「而這也無法真正解決出版問題」。

有關出版業面臨的困境，先前業界提出「圖書統一定價」制度，期望文化部制定規範，抑制網路書店、電商等平台將書籍過度折扣、削價競爭問題。李遠坦承，連鎖書店的售價打擊獨立書店，網路書店又打擊連鎖書店，而後來電商再次下殺，「這確實有點違反公平交易」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關圖書定價的議題，文化部政務次長李靜慧表示，去年在立法院開過公聽會，研究圖書定價的可行性，不過發現一定要搭配公共借閱權等配套措施，也不得不面對「數位潮流」，無論是轉型或要跟上都不能等。

李靜慧說，其實「圖書定價」無法真正解決出版業的問題，加上也有多達6成消費者不支持，不願意被圖書定價綁住。而出版圖書業的最終目的，是要「把書賣出去」，若還沒做好配套、跟大眾溝通好，很難強硬實施。她強調，保護和協助出版業，是文化部的共識，但需要一步步來。