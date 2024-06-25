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嘉義市成立跨6校永續平台　推動區域共好...打造雲嘉嘉生活圈

▲▼ 嘉義市創全國先驅以生活圈為核心，成立跨六校永續平台 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市創全國先驅以生活圈為核心，成立跨六校永續平台 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市為雲嘉嘉共同生活圈，為推動區域共榮共好，實現永續發展目標，嘉義市政府今(25)日與六所在地大專院校共組，成立跨六校永續平台，並舉辦「嘉義市與六校永續實踐平台成立記者會暨首長會議」，串聯各校專長與市府各局處共推15案，產官學通力讓「府校跨大步，永續加速度」。

嘉義市長黃敏惠今日與中正大學校長蔡少正、吳鳳科技大學校長蔡宏榮、虎尾科技大學校長張信良、南華大學校長高俊雄、雲林科技大學校長楊能舒，以及嘉義大學校長林翰謙共同宣佈組建平台，藉由學術專業為城市發展注入嶄新之力，加速落實永續願景。

黃敏惠市長表示，教育扮演著推動社會進步的重要力量，很高興今日能與雲嘉嘉六校攜手落實聯合國永續發展指標SDGs17，建立多元夥伴關係，成立「嘉義市與六校永續實踐平台」，共同實現永續願景。永續不受地區的限制，在永續議題的迫切需求下，沒有人是局外人，嘉義市位於台灣西部走廊中心，願意承擔整合角色，跨域與六校共同拓展經濟、環境與社會等三大面向鏈結，帶動生活圈促進永續實踐，實現區域共好的願景。

黃敏惠市長也提到，嘉義市作為雲嘉嘉共同生活圈的中心，為雲嘉嘉第一個通過《淨零排放永續管理自治條例》，更為非六都第一個通過的縣市，彰顯出永續是市府施政的重要理念，期待未來藉助大專院校豐富的學術專業，成為城市發展的重要智庫，並強調「夥伴更多、合作更大、速度更快」，期待透過跨域帶動生活圈，促進永續實踐，實現共好的願景，為區域發展帶來新的新面貌。

▲▼ 嘉義市創全國先驅以生活圈為核心，成立跨六校永續平台 。（圖／嘉義市政府提供）

加入六校永續實踐平台的中正大學蔡少正校長表示，期待結合中正大學於地環專才，結合木都嘉義市特質，提出「強化嘉義市木構造建築物之防災韌性」案，協助嘉義市木都3.0有關木構造物之防震及防災強化相關工作；吳鳳科大校長蔡宏榮表示，提案由休閒遊憩管理系教師及學生帶動社區銀髮族民眾進行各種體適能運動的嘗試與體驗，推動「將好嘉樂齡團-社區銀髮樂齡體驗」；虎尾科大校長張信良期許結合工程、無人機發展專才，協助市府進行碳匯調查，了解城市碳排放狀況。

▲▼ 嘉義市創全國先驅以生活圈為核心，成立跨六校永續平台 。（圖／嘉義市政府提供）

南華大學校長高俊雄則指出將結合校內宗教專才與科技力，將嘉義市的宮廟文化故事結合AR、環境照片等方式紀錄、傳播，並與市府合作推動「慢城」生活。雲林科技大學校長楊能舒表示，雲科大與市府累積多年合作經驗，期待藉平台分享雲科大於防災、文資保存等知識，共同推動城市永續；嘉義大學校長林翰謙指出，嘉大有人文藝術學院、農學院等特色學院，期待結合各學院特點辦理主題式嘉義巡禮活動，推廣嘉義市低碳好行的電動公車及YouBike等大眾運輸，也展現嘉大特色。

▲▼ 嘉義市創全國先驅以生活圈為核心，成立跨六校永續平台 。（圖／嘉義市政府提供）

市府智慧科技處表示，市府橫跨文化局、民政處、社會處、建設處、教育處、衛生局、環保局、觀光新聞處等八個局處，共計提出經濟發展、環境保護與社會進步面向等8案；六校則整合了研發單位、產學單位及相關院所，發揮大學所具人才、專業、創意等優勢，連結地方需求提出7案計畫，議題如防災、健康、國際等。透過搭建平台，市府與大學間形成產、官、學三方緊密的夥伴關係，整合學術專業與市政實務，促進更多交流與互動。

▲▼ 嘉義市創全國先驅以生活圈為核心，成立跨六校永續平台 。（圖／嘉義市政府提供）

今日記者會開場由Flag復雷閣街舞團隊邀集來自平台六校的舞者，帶來精彩的舞蹈演出，以「永續」為題發想，透過精彩舞步，展現出團結共同邁向永續精神。黃敏惠市長亦偕六校校長共同揭開禮物盒—以「新永續加速」主題，象徵平台正式啟動，聚焦共好發展，期待深化與大專院校合作，借重學校的專業，促進跨域整合，加速永續實踐。

 
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