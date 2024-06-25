磁磚雨大爆發、冷氣砸死人　藍委提案修法補助老屋外牆檢修

▲老舊建物外牆頻發磁磚等附掛物剝落，致人車傷亡的事件，藍委提案修法納修繕補助和獎勵。（圖／羅智強辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2023年7月新北市板橋區發生一起冷氣墜落，砸死一位正在等公車的女大生事件，自花蓮403大地震後，各地也紛紛傳出外牆磁磚雨事件，國民黨立委羅智強今（25日）召開記者會表示，將提案修正《公寓大廈管理條例》，定期實施外牆安檢，並納入補助和獎勵措施，以及追究管理負責人未修繕之責任。

羅智強指出，台北市、新北市有超過150萬棟建物符合老屋（屋齡超過30年）定義，老舊建物改建、重建的進度緩慢，老屋外掛物問題越來越嚴重，2019至2023年的外牆磁磚掉落通報新北市大約1000件、台北市大約2000件。以台北來說，剝落通報裡，屋齡30年以上占比大概9成5，屋齡越高，外牆剝落的風險越高。

羅智強續指，台北在2019年陸續推出老屋診斷和修繕補助後，通報量下降，從2019年881件，減少到2022至2023年的200件水平，減幅近8成。大安區房屋量是台北第一、平均屋齡第二，超過200棟建築物強制申報，外牆磁磚剝落次數是台北第二。

羅智強提出公寓大廈管理條例修正草案，要將公共危險防範、建築物外牆檢修，納地方政府補助範圍，中央政府應視地方財政狀況與公共危險程度制定獎勵措施，鼓勵地方政府落實檢修與補助。建物有重大潛在危險或立即危險之虞，主管機關得代位進行必要措施與事後求償，避意外發生，以解決實務三大問題，包括住戶意見難整合、補助誘因不足、公部門缺乏法源處理立即危險建物。

出席記者會的藍委許宇甄也說，台灣建物年齡過半超過30年，老舊建物顯現出潛在危機，對於外牆要能定期安檢，制度化外牆檢查才能防範未然，對公共危險的防範、必要修繕補助也要入法。藍委林沛祥表示，公寓大廈管理條例是近26年前修訂，未與時俱進的問題也浮現，包含沒有管委會、管委會有責無權、電動車如何在老舊社區安裝充電裝置等等，應在公寓大廈管理條例中修正。

台灣物業管理協會理事長郭紀子說，在台灣都市化發展的過程中，建物大量興建而沒有相對應的建築法規與現代技術支撐，台灣建物有先天不良問題，後天的管理與修繕工作不足，加上自然環境、法規規定鬆散的影響，嚴重影響建築物的品質，外牆附掛物與墜落傷人是最顯而易見直接影響民眾的問題。目前「三個沒有」常讓公寓大廈難以維護修繕，沒有錢、沒有管理組織、沒有管理制度，讓外牆安全管理變成真空地帶，缺乏相對應的維修人員。

台灣冷凍空調展望關懷協會理事長周貞浩認為，有些大樓的室外機安裝架，已使用2、30年，但並沒有一個安全管理機制去檢核，什麼時候會發生去年女大生被砸死的事件都不知道；且還有空調從業人員的安全問題，每年都會發生有人墜落，造成人員的傷害和死亡，不可不防。