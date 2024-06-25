外交部醜聞連發！俞大㵢爽花公帑　徐巧芯再爆：駐外使館有霸凌

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

現任駐美代表俞大㵢去年才剛接任，如今卻遭爆上任後狂花800萬元購置手工沙發、高級床墊等家具，更要花400萬元換掉才購入約2年的公務車，俞大㵢的太太更被爆料對外交官頤指氣使。國民黨立委徐巧芯今（25日）透露，自己早有耳聞，更爆料還有駐外使館職場霸凌的問題，希望外交部整肅駐外使節是否符合道德標準。

被問到俞大㵢遭爆濫用公帑、妻子把外交官當下人等爭議，徐巧芯受訪時稱，這件事情自己早有耳聞，也準備要質詢外交部長林佳龍，有更多細節會在外長備詢時做說明，包括沙發、怎麼耍官威，這件事情是外交部人員看不下去才對外爆料，自己前還在查證，因此才沒有踢爆。

徐巧芯說，現在查證已經告一段落，等林佳龍部長到立法院備詢時，會再揭露更多資訊，也會請林回應，外交部駐美機構甚至有其他人霸凌基層公務員的現象，不能因為在美國就不管，這不是很好的國際形象。

至於俞大㵢是否有挪用公款的問題，徐巧芯則指出，要詳加調查有沒貪汙、挪用公款的問題，因為採購是為了個人的話，做為公務人員當然有涉及貪汙跟圖利的問題。

徐巧芯更稱，駐美單位職場霸凌的另有其人，且該位主管最後是因為自己私德不檢被調職，而被霸凌的公務員已經調回台灣任職，但當時確實有發生這些事情。

