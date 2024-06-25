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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／監院支持修憲改「三權分立」　「國會不該藉修法偷渡調查權」

▲監察院聲請釋憲及暫時處分，秘書長李俊俋召開記者會說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲監察院秘書長李俊俋。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

對於藍白版本國會改革相關條文，監察院今（25日）召開記者會表示，會提出釋憲及暫時處分。會後，秘書長李俊俋也接受媒體聯訪，對於自己與監察院長陳菊過去都曾主張三權分立，李俊俋回應，監察院說過不只一次支持三權分立，但憲法設計調查權在監察院，要改變唯一途徑就是修憲，歡迎立法院修憲，但不能藉由修法偷渡所有權力到立法院，三權分立就個人而言比五權分立好，但在未修憲前必須尊重憲法規定。

有媒體詢問，釋憲過程並未經過全院討論，李俊俋表示，院長陳菊在六月初的全院談話會中有討論這件事情，現在立院職權行使法修法會影響監察權行使，副院長李鴻鈞召開的全院會議有做討論，討論影響什麼職權、如何提出釋憲，會議結果就是朝聲請釋憲做準備。

李俊俋透露，之後就開始找訴訟代理人、針對內容嚴加討論，至於何時送院會，在正式提出聲請後會送院會，經過全院談話會討論、副院長召集討論以及小組討論，就是決議朝釋憲方向進行。

至於為何陳菊沒有出席記者會？李俊俋回應，依據監察院媒體互動要點，發言人是我，也就是由秘書長對外發言。

而有法律所教授認為立法院外其他機關提釋憲是違憲的？李俊俋表示，任何人任何說法都尊重，但必須提醒大家，憲法訴訟法是這幾年才修法完成，監察院所提釋憲是大法官會議釋憲，這次憲法訴訟是第一次，一個立院職權行使法修法會造成四個憲政機關都跳起來，這恐怕才是討論重點，真正的戰場在憲法法庭。

至於院長陳菊主張三權分立，李俊俋表示，監察院說過不只一次支持三權分立、支持立法院修憲，憲法規定修憲權在立法院，過去他提出三權分立沒有通過，因為國民黨不願意討論，賴士葆、曾銘宗、羅智強、林思銘、吳宗憲都主張過廢除監察院，但從未提過憲法修正案。

李俊俋指出，原本憲法設計調查權在監察院，要改變唯一途徑就是修憲，歡迎立法院修憲，但必須透過正當途徑，不能藉由修法偷渡所有權力到立法院，三權分立就個人而言比五權分立好，但在未修憲前必須尊重憲法規定，這才是捍衛民主憲政最基本精神。
 

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