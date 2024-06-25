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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

里長收私密片一看「主角是自己」！　洪孟楷揭最新深偽詐騙手法

▲國民黨立委洪孟楷今日與受害里長召開記者會，提醒民眾出現不雅片換臉的詐騙型態。（圖／國民黨團提供）

▲洪孟楷與受害里長召開記者會，提醒民眾出現不雅片換臉的詐騙型態。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

隨著科技進步，深偽影片氾濫成災，國民黨立委洪孟楷今（25日）召開記者會表示，近日傳出里長遭AI換臉合成不雅片主角，被詐騙集團要求買回影片，否則就要公開個資的新型態詐騙。里長表示，很多人都有收到，同一部影片卻換上不同臉孔。刑警局與數位部則呼籲照片要加上浮水印，洪孟楷則建議政府統一協助處理。

洪孟楷表示，近日選區內有很多里長都收到3秒的不雅影片，畫面都是男女赤裸躺在床上做親密動作，但男方的臉孔卻換成不同里長，對方還揚言「若擴散出去，對名聲有不好影響」，「如需處理，速與我聯繫」等字眼，其中有些文句並非我國民眾使用習慣，推測是詐騙集團要求外籍成員傳簡訊。

▲國民黨立委洪孟楷今日與受害里長召開記者會，提醒民眾出現不雅片換臉的詐騙型態。（圖／國民黨團提供）

▲詐騙集團傳送的簡訊內容。（圖／國民黨團提供）

受害里長吳庭岳、吳穎綸也現身說法，近期都收到一段3秒的不雅影片，並附上恐嚇訊息表示，「你好。我這找到你幾段視頻，現截取一小段視頻發給你過目，看你的意願要不要處理，如不處理，這些視頻和你的個資出現在各大媒體， 家庭、單位對你的各種負面影響你應該清楚！如需處理速與我聯繫！」。吳庭岳表示，他第一時間就報警了。吳穎綸呼籲，這是新型AI換臉詐騙，希望大家不要受害。

新北市政府警察局淡水分局偵查隊隊長劉宗鑫表示，目前在擴大偵查。刑事警察局副局長林信雄則說，這是恐嚇取財影像，去年有多名大學教授受害，把公開的照片拿去套用，去年宣導後沒有人受騙，民眾收到後第一時間一定要去報案，如果不是真實，一定儘速偵辦，提醒公眾人士在網站上有照片，透過擷取被取用，作為詐騙，建議套上浮水印避免被冒用。

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