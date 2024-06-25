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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聲請釋憲掀朝野對立　 TPOC揭數據：賴清德好感度跌至上任最低點　

▲▼總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德發表敞廳談話。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

立法院會21日否決行政院針對《立法院職權行使法》與《刑法》修正條例的覆議案，總統賴清德昨（24）日宣布將聲請釋憲及暫時處分。對此，台灣議題研究中心TPOC今（25日）分析賴清德好感度，結果發現，賴清德聲請釋憲帶起一波聲量，單日聲量超過2.7萬則，但好感度卻跌落至上任至今最低點的0.22。TPOC認為，聲請釋憲，導致行政、立法陷入僵局，放任此況不解決，恐持續拉低賴清德好感度。

根據TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，賴清德5月20日正式就職，至6月24日宣布聲請釋憲，35天內的網路聲量數據。結果顯示，賴清德上任，網路好感度（P／N值）達到0.51，在政治人物裡表現不俗，但6月24日宣布聲請釋憲當天，網路好感度跌落至0.22低谷。

綜觀整體數據，賴清德上任之初，5月底每日聲量平均超過3.1萬則，賴清德多次表態，獲得群眾支持，好感度曾有幾波高峰。時序進入到6月後，賴清德的曝光量「明顯下挫」，每日聲量平均僅略超過萬則，沒有任何一天聲量超過2萬則，好感度持平走勢。

TPOC發現，雪上加霜的是，藍白否決國會改革覆議案，賴清德好感度連帶受挫，從0.35開始下滑至0.22低點。儘管賴清德宣布聲請釋憲帶起一波聲量，單日聲量超過2.7萬則，但好感度也跌落至最低點的0.22。

▼TPOC分析賴清德好感度。（圖／翻攝自Facebook／TPOC，點圖放大）

▲▼TPOC分析賴清德好感度。（圖／翻攝自Facebook／TPOC）

TPOC進一步分析，大眾對賴清德聲請釋憲的看法。結果發現，多數網友對於賴清德說法並不埋單，批評風向一面倒。例如，聲量佔比最多的是「批評賴清德憑什麼說違憲」，佔16％；其次是賴清德過往言論，批賴曾拋「憲法災難說」如今卻提違憲，佔15％。

最後，TPOC認為，民進黨阻擋藍白聯手提出的「國會改革法案」，根據網路聲量分析結果，這連帶影響到賴清德的網路好感度。然而，如今總統兼黨主席的賴清德親上火線聲請釋憲，導致行政、立法持續陷入對立僵局，放任此況不解決、忽略民意，恐將會持續拉低賴清德和民進黨的好感度。

▼TPOC分析賴清德好感度。（圖／翻攝自Facebook／TPOC，點圖放大）

▲▼TPOC分析賴清德好感度。（圖／翻攝自Facebook／TPOC）

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