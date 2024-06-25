傳陸官媒介入、盯梢台政論節目製播　綠黨團指違法：相關單位應調查

▲藍委陳玉珍突然亂入與民進黨團衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前有資深媒體人向媒體爆料指出，國內某電視台所製播帶狀政論節目，主題、談話腳本均有中國新華社駐台記者高度參與、置入國台辦要求主題跟角度，更直接在錄影棚盯梢、確保達到要求。對此，民進黨團今（25日）召開記者會表示，若新華社大辣辣派人盯梢、公然介入政論節目劇本操作，當然違反兩岸人民關係條例，相關單位應予以調查。

黨團幹事長吳思瑤指出，遺憾看到這樣的報導，陸委會、文化部、NCC都必須依法進行相關查處，兩岸人民關係條例規定，台灣地區人民、法人團體或其他機構非經主管機關許可，不得與大陸地區黨務、行政、軍事、具政治性機關構影響國家安全及利益，進行各型式合作行為。

吳思瑤說明，新華社很清楚是中共官方媒體、也就是政府機構，若新華社大辣辣派人盯梢、公然介入政論節目劇本操作，當然違反兩岸人民關係條例，文化部核發媒體相關工作證照及入台許可，應該從嚴調查。NCC也必須進一步進行掌握跟調查，若確實有節目有中國作為製播黑手，該裁罰就裁罰，也要列為未來評鑑重要指標，茲事體大、相關單位應予以調查。

吳思瑤直言，中共就是中央廚房，提供食材、配方，國民黨就是總鋪師，協力炒成中國要的輿論內容，民眾黨現在當二廚協助加菜，遺憾台灣政論節目如果有部分名嘴受到中國威嚇，有新華社一路盯梢，政論節目就淪為外送員了，配合中央廚房將這些錯假消息、顛覆台灣政府的相關言論，遂行入島、入戶、入腦、入心的政治意圖。

綠委林楚茵表示，政論節目都有各自立場，但這樣的狀況已經不是自發性的報導或新聞角度不同，而是中共黑手直接指揮，中共確實是有中央廚房，除人民日報、新華社跟中央電視台等官媒外，形塑出應該要產製的內容 隨著小紅書抖音持續滲透，本來以為只有網紅拿贊助到中國報導，居然有政論節目被中國盯場。

黨團書記長莊瑞雄則指出，台灣是高度言論自由國家，不管是電視台、媒體、新聞從業人員，要發表觀點跟理念 都有規範在，但如果一個帶狀政論節目從節目規劃、腳本、參與人員都有境外人士介入的話，是真的非常可怕。

對於相關報導，莊瑞雄坦言，很難想像台灣政論節目中居然由中國擘劃，由中國媒體參與，甚至精準傳達北京要的訊息，已經涉及到國安，不應該把台灣的言論自由拿來對台內部滲透還放任不管。不相信媒體從業人員會無端接受中共指揮，相信最重要的原因就是中國商業上的利益，希望主管單位必須要嚴格把關。