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搜救犬找到遺體！韓鋰電池廠惡火「增至23死」　焦屍困鋼筋殘骸中

▲▼南韓京畿道華城市某鋰電池工廠24日上午發生火災。（圖／達志影像／newscom）

▲ 建築2樓起火後迅速蔓延，廠房燒成焦黑。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道華城市24日發生鋰電池工廠大火意外，截至當晚已知22人死亡，25日上午派出搜救犬後又尋獲一人，疑似就是僅剩的失蹤者，但因屍體毀損嚴重，尚無法確認身分。為釐清起火原因，警消等9個團隊正進行現場鑑識工作。

《韓聯社》報導，這起火災直到起火逾22小時後，至25日上午8時48分才完全撲滅。警消稍早說明，上午11時34分在起火點所在的建築2樓發現一名死者，很可能就是最後一名失蹤者，但因遺體毀損嚴重，需待日後採集DNA與遺屬對比，才能釐清身分。

至此死亡人數累計23人，全部都在2樓尋獲，此外還有2人重傷，6人輕傷，一名重傷者情況危急。

▲▼ 南韓京畿道華城鋰電池廠大火，瞬間爆炸影片。（圖／翻攝自X）

▲ 剛起火時發生多次爆炸。（圖／翻攝自X）

此前，消防當局截至24日傍晚尋獲22人，徹夜搜索仍未能找到失蹤者，待天亮後投入搜救犬，才在橫跨建築的2樓中央走廊上找到，和前一天發現大量焦屍的廠房距離數十公尺，當時因鋼筋倒塌導致搜救困難，24日發現的遺體也被埋在鋼筋與建築殘骸中。

為釐清事發原因，包括警察、消防當局及國立科學搜查研究院、國土安全研究院、雇傭勞動部、產業安全管理公團等9個機構派出團隊，共40人自上午11時50分展開聯合鑑識，預料下午稍晚結束。消防當局計畫待鑑識工作結束後再次展開搜索，以確認是否有更多人遇害。

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