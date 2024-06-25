韓鋰電池廠大火22死！「1秒10次爆炸巨響」狂閃白光　驚人畫面曝

Update/Another Video: At least 22 people killed in fire at South Korean lithium battery plant.



There are still many people unaccounted for, so it is likely that the number of casualties will increase.#Hwaseong #SouthKorea #Breaking #Korea #seoul pic.twitter.com/b9cwAAtHlm — News Update (@ChaudharyParvez) June 24, 2024

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道華城市一座鋰電池工廠24日發生大火，已知造成22人死亡，尚有1人失蹤。因廠房內存放3.5萬顆鋰電池，很快就被火舌吞噬，當時的畫面在網路上瘋傳，可見短短1秒內就傳出逾10次爆炸巨響，兇猛火勢令許多網友震驚。

▲ 火場不斷爆出閃光和濃煙。（圖／翻攝自X）

《韓聯社》報導，火災剛發生時一段10秒影片在南韓網路論壇瘋傳，畫面中可見火舌從窗戶竄出，工廠上方被濃濃黑煙籠罩，接著廠房1樓與2樓彷彿閃光彈引爆一般射出白色亮光，伴隨陣陣爆炸巨響，較頻繁時甚至1秒內就有10次以上的爆炸聲，有如鞭炮聲一般，還噴出大量推測為電池殘骸的碎片。

其他以無人機拍攝的影片則顯示廠房2樓不斷有亮光閃現多達數十次，爆炸規模也不小，消防員只能保持一定距離觀察情形，還有部分電池殘骸噴到消防員附近，場面相當驚險。

事發於24日上午約10點半，工廠內一棟2層樓建築2樓被一顆電池點燃，火勢迅速擴散。消防當局人士說明，抵達現場時廠房內的電池持續爆炸，使滅火面臨困難。調查顯示，該工廠主要製造及存放一次性鋰電池，而起火的建築存放3.5萬顆電池成品。

網友針對這段影片則紛紛留言表示，「好像在看戰場一樣」、「看起來進去之後不可能活著出來，消防員也只能先觀察狀況」、「看來只能等到都燒完為止了」。

▲▼ 死者遺體被從燒成焦黑的廠房內抬出。（圖／路透）

截至25日上午統計，這起事件共造成22人死亡及1人失蹤，6男17女中有5名韓籍，包括1名從中國歸化南韓者，另有17名中國籍及1名寮國籍。當局23日傍晚稱22名死者中僅2名韓籍及18名中國籍，24日修正為包括失蹤者有5名韓籍。

目前已確認身分的僅有最早尋獲的50多歲死者，以及從中國歸化南韓的40多歲死者，發現時已被燒成焦屍。警方預計透過DNA檢驗確認其餘死者身分，25日上午將與消防當局、國立科學搜查研究所團隊赴火災現場進行鑑識，以釐清起火原因。