監視器畫面首曝！韓鋰電池廠起火「連4次爆炸」　42秒後一片黑暗

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道華城市的電池製造商ARICELL工廠24日上午發生大火，造成31人死傷，公司代表稍早為此鞠躬道歉。首度曝光的廠房內監視器影片顯示，引發悲劇的鋰電池起火後連續4次爆炸，儘管工人試圖滅火、移除周邊易燃物仍於事無補，短短42秒後畫面陷入一片黑暗。

SBS取得華城市ARICELL工廠第3棟內部監視器畫面，可見廠房2樓於24日上午10時30分3秒發生第一次爆炸，電池冒出白色煙霧，12秒後工人開始移開周圍的其他電池，但距離第一次爆炸僅25秒後，接連發生第二及第三次爆炸，伴隨火光閃現，濃煙迅速擴散。

工人試圖用乾粉滅火器滅火卻沒有效果，10時30分34秒又發生第四次爆炸，40秒時多塊電池連環爆，45秒時煙霧瀰漫整間房間，監視器畫面一片黑暗，難以看清楚內部情形，而這時距離第一次爆炸冒煙僅經過42秒。據稱工人因視線不清，徘徊尋找出口的過程中身亡。

綜合JTBC等韓媒，該工廠專門製造提供軍隊使用的一次性鋰電池，而起火的是驗收電池成品並進行包裝的房間，建築內存放3.5萬顆電池。截至目前已知23人因火災罹難，包括5名韓籍、17名中國籍及一名寮國籍，其中僅2人身分已經確認，其餘仍有待DNA檢驗釐清。

▼ 死者遺體從廠房內抬出。（圖／路透）