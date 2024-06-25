鋰電池廠大火23死　爆「2天前曾起火」未報案！公司代表鞠躬道歉

記者陳宛貞／編譯

南韓電池製造商ARICELL位於京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午發生大火，造成23人死亡及8人受傷。如今傳出這間工廠在悲劇2天前也曾發生火災，但當時並未報案，因隱瞞災情引發批評，該公司及母公司S Connect代表25日也為這起事件向全國民眾鞠躬道歉。

根據《韓聯社》，ARICELL代表朴淳寬（박순관，音譯）25日下午約2時在工廠外召開記者會，針對24日的火災發表道歉聲明，「對於發生大量人員傷亡感到非常遺憾，向遺屬致歉並表達哀悼之情」，「祈禱因這起事件受傷及受害的所有人早日康復」，並率2名下屬向大眾鞠躬謝罪。

朴淳寬承諾，該公司將負起責任，動員所有方法向死者及遺屬提供一切必要援助，也將盡全力查明事發原因，以防悲劇重演。

▲ 工廠第3棟建築起火，2樓被燒成焦黑。（圖／達志影像／美聯社）

ARICELL在華城市的工廠由多棟建築組成，24日起火的是第3棟，而公司相關人員稍早還在記者會上透露，第2棟1樓22日下午也曾發生火災，當時工人正將電解液注入電池中，這時一塊電池溫度突然急劇上升，接著就因過熱起火。

但當時工人注意到發生異常後，便將這顆電池放置在單獨空間裡，與其他電池隔開後以滅火器自行滅火，因此火勢並未擴散，也未通報消防當局。

面對隱瞞災情的質疑，公司人員澄清，當時接獲通報後馬上採取行動滅火，認為不影響作業，因此未撥打119就恢復生產工作，並沒有刻意隱瞞，且強調22日起火的原因與規模都和24日造成重大死傷的火災不同。

但24日的火災推測也是一塊鋰電池爆炸引起，因此有人懷疑，該工廠生產的電池本身是否有瑕疵。起火點是包裝及存放電池成品的房間，可能是過去生產的電池存放於此，卻不明原因過熱爆炸導致。

也有人質疑，若22日發生火災當時，廠方自行撲滅後沒有就此結案，而是針對產品進一步檢驗，也許就能避免24日的大規模傷亡。朴淳寬則稱，雖仍有待精密檢驗，但推測這場大火可能也是電池內部問題引起。