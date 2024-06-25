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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吹哨者爆某政論節目受中媒指揮製播、現場盯梢　綠委籲國安單位徹查

▲民進黨立委王定宇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前有資深媒體人向媒體爆料指出，國內某電視台所製播帶狀政論節目，主題、談話腳本均有中國新華社駐台記者高度參與、置入國台辦要求主題跟角度，更直接在錄影棚盯梢、確保達到要求。綠委王定宇今（25日）表示，以新聞採訪理由派駐台灣，卻從事中共大外宣、政治目的甚至接近間諜行為工作，當然違法，若台灣媒體接受中共利益，執行中共交辦任務，製作節目、攻擊政府、替中共外宣，當然也是違法。

王定宇表示，媒體接獲電視台內部爆料，顯示中共官媒新華社在台灣尋求電視台合作，製作攻擊台灣政府的節目，駐台記者更在攝影現場督政、指導該怎麼講，這非常嚴重，中共媒體都直屬中宣部，若爆料屬實，以新聞採訪理由派駐台灣，卻從事中共大外宣、政治目的甚至接近間諜行為工作，當然違法。

王定宇指出，若台灣媒體接受中共金錢、資源或利益交換，執行中共交辦任務，無論是製作節目、攻擊政府、替中共外宣，當然都是違法，此事經媒體披露，國安單位、調查局、檢察署都應該立即著手查辦，包含金流流通方式，除採訪新聞外肩負什麼樣的政治任務，都應該釐清。

王定宇直言，該位派駐記者知道事情敗露已經離開，也換了一個人來，對於違反台灣法令、執行中共政治任務派駐台灣的媒體或組織企業，不應該單純只處理個案，這個單位或媒體應該取消派駐資格。

至於台灣相關的媒體，王定宇強調，法律規定該怎麼辦就怎麼辦，中共第一次在台灣利誘我國媒體製作帶狀政論節目，專門攻擊台灣政府、分化台灣社會，過去都是在境外完成跟交易，這次居然在台灣攝影棚，此事若為真，可以說是中共對台混合作戰更進一步，國安單位不能等閒視之。

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