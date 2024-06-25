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社會 社會焦點 保障人權

周玉蔻二連敗　指黃國昌「硬上女學生」判賠30萬又被起訴

▲▼周玉蔻現身兒盟記者會，舉手發問被拒絕，痛批沒見過這麼敷衍、冰冷的記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲周玉蔻指黃國昌「硬上」女學生，挨告民、刑2件官司首戰都吞敗。（資料照／記者黃國霖攝）

記者劉昌松／台北報導

資深媒體人周玉蔻去年在臉書上點名黃國昌，「當年在教室(據說是這樣)裡被他『硬上』(據說如此)的女學生」，黃國昌認為這段不實言論造成他的名譽受損，台北地院日前已判周玉蔻賠償30萬元，周玉蔻仍堅持先前舊報導稱黃國昌有過師生戀，但台北地檢署認為這與「硬上」無關，25日依加重誹謗起訴周玉蔻。

周玉蔻是在2023年6月13日早上7點半左右，針對當時公開表明有意擔任法務部長的黃國昌po文，發表「對了，黃國昌若是做了『柯總統』法務部長，當年在教室(據說如此)裡被他『硬上』(據說如此)的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長？(嚇死人)」。

黃國昌分別提出民、刑事告訴後，周玉蔻認為自己是在檢視可能的法務部長人格與操守，但台北地院4月間一審民事判決指出，周玉蔻的這篇臉書文章，並非單純的意見表達，而是可以驗證真偽的「事實陳述」，但周玉蔻所引用的過去媒體報導內容，不但是匿名爆料，而且爆料內容只是「師生戀」，跟「硬上」女學生是不同的事情。

周玉蔻因沒有進行嚴謹查證，被法院判決要賠償黃國昌精神撫慰金30萬元，民事一審判決還可上訴，檢察官就在6月間，再以不實貼文已貶損黃國昌名譽及社會評價等理由，依《刑法》加重誹謗罪嫌將周玉蔻提起公訴。

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